En esta noticia Almacenamiento e innovación tecnológica

En un movimiento estratégico orientado a la modernización de la matriz de movilidad local, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, visitó este martes la Gigafactory de Tesla en Texas, Estados Unidos.

El encuentro en una de las plantas industriales más avanzadas del mundo no solo funcionó como un espacio de intercambio técnico sobre innovación e infraestructura, sino que culminó con la firma de una carta de intención para explorar “posibles oportunidades de colaboración incluyendo el desarrollo de una red de estaciones de carga rápida e infraestructura de almacenamiento de energía”, comunicó YPF.

El entendimiento preliminar entre ambas compañías apunta de manera directa al desarrollo de una red de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos y al despliegue de infraestructura para el almacenamiento de energía.

“En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación. Esta visita nos permitió conocer de primera mano el trabajo de vanguardia que realiza Tesla y explorar posibles vías de colaboración con una de las compañías líderes a nivel global en estos campos”, señaló Marín tras recorrer la planta texana.

Almacenamiento e innovación tecnológica

Durante la jornada de trabajo, los equipos técnicos de la petrolera argentina y de la firma estadounidense intercambiaron perspectivas sobre las principales tendencias que están modelando el panorama global de la energía y la movilidad.

El diálogo ejecutivo hizo especial hincapié en las soluciones de almacenamiento energético, el abastecimiento eléctrico eficiente e iniciativas de innovación aplicada que puedan adaptarse al mercado regional.

Desde la conducción de YPF destacaron que este acercamiento con el gigante tecnológico refuerza el compromiso de la compañía de bandera de impulsar proyectos de vanguardia.

“Esta iniciativa combinaría la experiencia global de Tesla en soluciones de carga para vehículos eléctricos y la infraestructura de energía con la amplia presencia e infraestructura de YPF a nivel nacional”, agregó el texto oficial.

La meta de mediano plazo es acompañar la evolución de las nuevas tecnologías de movilidad y modernizar la infraestructura energética local, según los estándares internacionales de transición energética.