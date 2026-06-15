En esta noticia La nueva hamburguesa mundialista “anulo mufa”

La pasión por el fútbol está cargada de rituales y cábalas que se respetan a rajatabla, más cuando faltan pocas horas para el debut de la Selección Argentina en el Mundial.

La creciente expectativa e ilusión por la cuarta hace que los rituales colectivos tomen mayor protagonismo y Williamsburg convirtió la frase “anulo mufa” en una hamburguesa cargada de sentimiento argentino.

La nueva hamburguesa mundialista “anulo mufa”

La conocida frase nacida en la cultura futbolera argentina se popularizó en el Mundial de Qatar y se convirtió en ritual para todos los argentinos . Para celebrar la tradición local, Williamsburg lanzó esta hamburguesa edición especial para dar inicio a una nueva temporada mundialista.

Se trata de un medallón especial de carne de 180 gramos, cheddar blanco ahumado, cebolla caramelizada elaborada con cebolla blanca, grasa de panceta fundida, miso blanco y miel. Para potenciar el toque argentino, sumaron chimichurri parrillero que evoca el gusto del asado.

La combinación busca reinterpretar los sabores familiares y los guiños ligados a la identidad argentina. “ No podemos asegurar el resultado, pero sí el ritual ”, es la frase que acompaña el lanzamiento y resume una idea instalada en la cultura popular.

La nueva incorporación se suma a la carta actual compuesta por los combos UNO, DOS y TRES. La UNO reinterpreta la clásica cheeseburger con patty de carne MUGE, queso cheddar y una manteca elaborada a base de demi-glace; la DOS suma cheddar, panceta crocante y ahumada, cebolla caramelizada y ali-oli casero con aceite de brasa; mientras que la TRES incorpora doble medallón, cheddar, tomate, lechuga, cebolla morada, pickles y un aderezo a base de mostaza antigua con aceite de trufa.