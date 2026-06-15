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La pasión por el fútbol está cargada de rituales y cábalas que se respetan a rajatabla, más cuando faltan pocas horas para el debut de la Selección Argentina en el Mundial.

La creciente expectativa e ilusión por la cuarta hace que los rituales colectivos tomen mayor protagonismo y Williamsburg convirtió la frase “anulo mufa” en una hamburguesa cargada de sentimiento argentino.

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La nueva hamburguesa mundialista “anulo mufa”

La conocida frase nacida en la cultura futbolera argentina se popularizó en el Mundial de Qatar y se convirtió en ritual para todos los argentinos. Para celebrar la tradición local, Williamsburg lanzó esta hamburguesa edición especial para dar inicio a una nueva temporada mundialista.

Se trata de un medallón especial de carne de 180 gramos, cheddar blanco ahumado, cebolla caramelizada elaborada con cebolla blanca, grasa de panceta fundida, miso blanco y miel. Para potenciar el toque argentino, sumaron chimichurri parrillero que evoca el gusto del asado.

La combinación busca reinterpretar los sabores familiares y los guiños ligados a la identidad argentina. “No podemos asegurar el resultado, pero sí el ritual”, es la frase que acompaña el lanzamiento y resume una idea instalada en la cultura popular.

La nueva incorporación se suma a la carta actual compuesta por los combos UNO, DOS y TRES. La UNO reinterpreta la clásica cheeseburger con patty de carne MUGE, queso cheddar y una manteca elaborada a base de demi-glace; la DOS suma cheddar, panceta crocante y ahumada, cebolla caramelizada y ali-oli casero con aceite de brasa; mientras que la TRES incorpora doble medallón, cheddar, tomate, lechuga, cebolla morada, pickles y un aderezo a base de mostaza antigua con aceite de trufa.