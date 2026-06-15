El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México mantiene en alerta a la población del territorio azteca por el avance de circulaciones ciclónicas que provocarán lluvias intensas por todo el país a partir del martes 16 de junio.

Durante el transcurso de la jornada y las próximas 96 horas, diversos fenómenos climáticos se combinarán, generando las condiciones propicias para que el avance de tormentas eléctricas y el registro de precipitaciones en distintas zonas del país.

Alerta por circulaciones ciclónicas que darán avance a tormentas negras en el país

A partir del martes 16 de junio, circulaciones ciclónicas y una vaguada en niveles medios y altos de la atmosfera se combinarán con divergencia en altura, un sistema frontal (fuera de temporada), canales de baja presión, la onda tropical núm. 7 y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Esta interacción ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas el martes en zonas de Tamaulipas.

El pronóstico de precipitación total acumulada durante la tercera semana de junio. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

Además, se prevé un incremento de las temperaturas sobre la mayor parte de la República Mexicana.

¿En qué zonas del país se registrarán lluvias intensas por 96 horas?

Durante el período del pronóstico, se espera que los estados afectados por las lluvias sean los siguientes:

Martes 16 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Tamaulipas (noreste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste), Nuevo León (este y sur), San Luis Potosí (este) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora (sureste), Coahuila (sureste), Zacatecas (norte y oeste), Nayarit (norte), Jalisco (norte), Guanajuato (noroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y sureste), Estado de México (este), Tlaxcala, Puebla (este), Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Colima, Campeche y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El pronóstico del tiempo para el martes 16 de junio en toda la República Mexicana. (Fuente: SMN) SMN

Miércoles 17 de junio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Oaxaca (sureste) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (este y noreste), Estado de México (este), Tlaxcala, Puebla (este) y Veracruz (centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nayarit, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco y Colima.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Jueves 18 de junio