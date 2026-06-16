El monto de obligaciones negociables (ON) colocado en el mercado de capitales ya representa el 45% del financiamiento en la plaza local este año. Y, desde las elecciones de medio término de 2025, las colocaciones del sector privado cayeron 37%, mientras que las de Nación y provincias se multiplicaron por diez.

Desde las elecciones del año pasado a hoy, se ve una mayor participación de la deuda soberana y subsoberana y mientras el volumen total se mantuvo prácticamente estable, se observa que el crecimiento de la deuda soberana y subnacional desplazó parte del financiamiento corporativo

La tendencia se explica por la reapertura poselectoral del mercado: la incertidumbre política y financiera en las provincias y Nación limitaban las colocaciones. Despejado el escenario, los inversores suelen tomar riesgo soberano y subsoberano. Y los gobernadores aprovecharon la ventana de mercado para refinanciar deuda existente; extender plazos y tomar liquidez.

“Con tipo de cambio volátil los emisores buscaban era un seguro de cambio en las emisiones, pero después el mercado se depuró. Las compañías grandes y mejor calificadas se financian a muy buenas tasas, casi del soberano, pero otras quedaron bajo la línea y ya no tienen acceso al mercado de capitales”, describió a El Cronista Marcelo Villegas, partner del Estudio Nicholson y Cano.

Reasignación de capital

En esa línea, se abrió el espacio para una reasignación de capital hacia emisores públicos. Las ON de Nación y provincias habían resurgido en junio de 2025, pero desaparecieron en agosto y septiembre.

Según Eco Go, los sectores públicos comenzaron a colocar estos instrumentos con fuerza a partir de noviembre de 2025. En mayo pasado, representaron unos u$s 500 millones, casi la tercera parte del total y por debajo de abril, cuando fueron u$s 1500 millones.

“El Gobierno y las provincias buscan capitalizar el interés de la gente en las ON como instrumento para no dejar los dólares sin generar ganancia. Creo que se ve una fuerte oferta de dólares y eso genera la oportunidad de fondearse en moneda extranjera más barato que en pesos”, indica el economista de Eco Go Sebastián Menescaldi.

Cambio en el mercado

Cabe recordar que el mercado total de ON durante los primeros cuatro meses del año, a valores constantes, fue de $8.394.669 millones (unos u$s 6078 millones), representando un alza de 16% real, según datos de la Comisión Nacional de Valores.

En los ocho meses previos a las elecciones de 2025, en septiembre, el mercado de ON acumuló unos u$s 17.225 milones y en los ocho meses posteriores a los comicios, u$s 17.617 millones, con una diferencia de apenas u$s 392 millones (+2,3%).

El sector energético mantiene el liderazgo, pero pasó de acumular unos u$s 10.341 millones a u$s 7089 millones, el segmento financiero se redujo de u$s 3207 millones a u$s 1461 millones y el de Comunicaciones también retrocedió de u$s 1979 millones a y u$s 1573 millones.

Se mantuvo estable, pero lo cambió la composición: antes de las elecciones prácticamente no había emisiones soberanas, Nación no colocó ON y las provincias representaban u$s 725 millones. Después de las elecciones aparecen con fuerza Nación y provincias, que juntas captaron u$s 7240 millones.

Las colocaciones privadas cayeron en un 37%: de representar 95,8% del total y el sector público, 4,2%, después de las elecciones fueron el 58,9% y la deuda soberana y subsoberana, 41,1% (Nación + provincias).

Es decir, el mercado pasó de estar casi exclusivamente impulsado por empresas privadas a tener una participación muy relevante del Estado.

La mejora en la calificación de deuda argentina, que pasó a B-, beneficia las perspectivas para la deuda de provincias y Nación, pero, a medida que se acerquen las elecciones de 2027, podría crecer la percepción de riesgo político y la tendencia decrecer.