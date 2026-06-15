Confirmado por Educación | El Gobierno decretó que no habrá clases por 14 días en preescolar, primaria y secundaria en junio

En esta noticia Paro universitario de una semana: cuándo no habrá clases

Frente al reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, anunciaron nuevas medidas de fuerza que se llevarán adelante del 16 al 20 de junio.

La CONADU, que nuclea los gremios de distintas universidades nacionales, anunció el paro universitario de una semana que afectará a diferentes establecimientos educativos del país.

Además, se le sumará el feriado nacional del lunes 15 de junio, por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, cuyo aniversario original es el 17 de junio.

Paro universitario de una semana: cuándo no habrá clases

Tras el feriado del lunes 15, se llevará un paro universitario de cuatro días, por lo que no se dictarán clases en ninguno de los establecimientos.

Paro nacional confirmado | Docentes anunciaron una nueva medida de fuerza y toda esta semana no habrá clases (foto: archivo).

La medida fue comunicada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica, las dos principales federaciones gremiales del sector.

En los últimos días, los rectores del CIN se reunieron con el subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), Alejandro Álvarez, donde el Gobierno propuso un incremento salarial cercana al 24% para este año.

No obstante, todavía no fue oficializado por las diferencias en torno a la Ley de Financiamiento Universitario.