Durante años, hacer un MBA fue casi un paso obligatorio para quienes buscaban llegar a posiciones gerenciales o dar un salto dentro del mundo corporativo. Aunque el mercado laboral cambió y aparecieron programas más específicos relacionados a inteligencia artificial, negocios digitales o análisis de datos, la maestría en administración de empresas sigue ocupando un lugar central en la formación ejecutiva .

Hoy por hoy, acceder a este tipo de estudios implica una inversión cada vez más elevada que obliga a medir costos, financiamiento y retorno esperado. Actualmente, los valores pueden llegar a los u$s 35.000, según el formato, la institución y el perfil del programa.

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