El exministro de Economía, Domingo Cavallo , lanzó una nueva y dura crítica contra la gestión económica de Javier Milei.

Durante una entrevista con el programa de streaming Economía de Quincho, Cavallo cuestionó la claridad del modelo económico oficial y reclamó una agenda de reformas más ambiciosa.

“El modelo económico de Milei debería ser más entendible. Yo no le encuentro razonabilidad“, sostuvo Cavallo. Inmediatamente, identificó como causa central de ese problema “la constante e innecesaria confrontación política” que, a su juicio, distorsiona la lectura del rumbo oficial.

“A mí me parece que tiene que acompañarlo con un manejo político que sea más defendible, que sea más entendible. No sé, no le encuentro la razonabilidad al tipo de conducción política que hace", sentenció.

Incluso, el exfuncionario reveló que sus propias advertencias sobre "dejar atrasar el tipo de cambio y no acumular reservas" generaron rispideces con el Ejecutivo y que el presidente Javier Milei "se enojó por eso“.

La crítica al RIGI y la conversación con Sturzenegger

Cavallo habló también sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y describió un intercambio directo que tuvo con el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger apenas lanzado el programa.

“‘Federico: ¿qué argumentos tenés para sostener que el RIGI beneficie solo a las grandes empresas?’, le pregunté. A lo que él me respondió: ‘Lo mismo le acabo de preguntar a Milei y me respondió que en dos años todas las empresas van a contar con esos beneficios‘“, reconstruyó.

Para Cavallo, esa respuesta es positiva en términos de horizonte, pero el criterio selectivo del régimen es un error. “Es un error otorgar privilegios a ciertos sectores en lugar de buscar un tratamiento igualitario para toda la economía”, advirtió, y señaló que el principal beneficio del RIGI —la eliminación de trabas cambiarias— debería extenderse a todas las firmas del mercado.

La advertencia de Cavallo sobre impuestos y retenciones: “El próximo paso tiene que ser...”

En materia fiscal, Cavallo planteó con claridad cuál debe ser la próxima prioridad del Gobierno. “El próximo paso tiene que ser remover los impuestos distorsivos”, afirmó, argumentando que esas cargas son el principal factor que le resta competitividad a la economía argentina.

De este modo, apuntó de forma explícita contra las retenciones agropecuarias.

“Hay que tender a eliminarlas. Las retenciones agropecuarias son una aberración“, disparó, y recordó que en 1991, el primer día de la convertibilidad, su gestión eliminó completamente los derechos de exportación, aun cuando representaban un tercio de la recaudación total.

También propuso modificar el impuesto al cheque. “Yo creo que el impuesto al cheque hay que hacer que sea 100% a cuenta de IVA, de modo que funcione como un IVA compra y no incida en los costos de las firmas formalizadas", detalló.

Sobre el riesgo fiscal de bajar impuestos, Cavallo lo descartó. “En la medida en que no aumenten el gasto público, suponiendo que hubiera una pequeña pérdida de recaudación, yo no veo que ese vaya a ser un problema“, remarcó.

Para el economista, la variable clave es el nivel del gasto, no la recaudación en sí misma.