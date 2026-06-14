Una de las creencias más populares al incursionar en las dietas para bajar de peso es que los carbohidratos deben eliminarse por completo. Sin embargo, esto es erróneo, pues se trata de una de las principales fuentes de energía de nuestro cuerpo.

La connotación negativa de los carbohidratos se atribuye a que si se consumen de manera excesiva pueden transformarse en calorías vacías , entendiéndose de esta manera a aquellas que no aportan ningún nutriente vital y engordan.

No obstante, una investigación realizada por la Universidad de Harvard y publicada en JAMA Network Open, se dedico a estudiar cuál es el efecto a largo plazo de estos compuestos en los diferentes tipos de dietas.

Qué reveló Harvard sobre los carbohidratos en las dietas para adelgazar

Pese a la demonización de la palabra, es necesario resaltar que no todos los carbohidratos son iguales. De hecho, la investigación confirmó que las dietas compuestas por proteínas, grasas de origen vegetal y carbohidratos saludables están asociadas a un aumento de peso más lento y paulatino a largo plazo.

“La conclusión clave aquí es que no todas las dietas bajas en carbohidratos son iguales cuando se trata de controlar el peso a largo plazo” , señaló Qi Sun, autor principal de la investigación y profesor del Departamento de Nutrición de la universidad.

Cuál es el efecto de los carbohidratos en las dietas para adelgazar. Fuente: archivo.

Qué son los carbohidratos saludables y dónde puedes encontrarlos

Los carbohidratos saludables son aquellos que efectivamente aportan nutrientes que cumplen con las siguientes tres características troncales al organismo

Son ricos en fibra

Se digieren lentamente

Son fuente de vitaminas, minerales y otros nutrientes

Según lo indica el sitio especializado Mayo Clinic, las fuentes más comunes de carbohidratos saludables para incluir en nuestra dieta son