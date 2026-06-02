En los últimos años, la microbiota intestinal pasó de ser un concepto técnico a ocupar un lugar central en la conversación sobre salud. Distintos estudios comenzaron a vincularla su equilibrio con funciones que van desde la digestión hasta el sistema inmune y el metabolismo.

Dentro de ese contexto, algunos alimentos tradicionales empezaron a recuperar protagonismo. Entre ellos, el yogur aparece como una de las opciones más simples para incorporar microorganismos beneficiosos en la alimentación diaria.

Cambios en la alimentación que repercuten en la salud

El equipo interdisciplinario de Profesionales y Expertos en Nutrición Infantil (Profeni) advierte que la alimentación moderna se fue alejando de “uno de sus componentes más antiguos y esenciales: los microorganismos vivos”.

Los expertos explican que este fenómeno redujo mucho la exposición cotidiana a microbios beneficiosos y que está relacionado con cambios en los hábitos de vida, como la urbanización, el uso de desinfectantes, el aumento de los partos por cesárea, el uso extendido de antibióticos y el mayor consumo de alimentos de baja calidad nutricional.

Según la evidencia recopilada, la microbiota intestinal hoy es considerada un “órgano” por su rol en funciones inmunológicas, metabólicas e incluso neurológicas. Por eso, recuperar el consumo de microorganismos vivos a través de la alimentación se volvió un eje de discusión en nutrición.

¿Qué beneficios tiene el yogur?

Profeni señala que “ el consumo habitual de alimentos fermentados, como el yogur, se asocia con un mejor estado de salud general ” y con “mayor diversidad de la microbiota intestinal”.

Estas afirmaciones están respaldadas por distintos estudios. Una investigación publicada en mSystems encontró asociaciones entre el consumo de fermentados y cambios en el microbioma intestinal, mientras que otro trabajo en BMC Microbiology vinculó el yogur con una mejor composición microbiana y menor obesidad abdominal.

El yogur griego es un alimento muy fácil de preparar y aporta grandes beneficios al sistema digestivo. Fuente: Archivo.

Además, el análisis de datos poblacionales realizado por NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) y recopilado por Profeni demostró que una mayor ingesta de alimentos con microorganismos vivos se relaciona con mejores niveles de presión arterial, glucosa y triglicéridos.

¿Cómo incorporar microrganismos vivos a la alimentación?

Más allá de la evidencia científica, el yogur suma un factor clave: su practicidad. Profeni lo describe como “ una de las formas más accesibles, seguras y culturalmente aceptadas de incorporar microorganismos vivos a la alimentación diaria ”.

Su combinación de proteínas, calcio y bacterias beneficiosas permite integrarlo fácilmente en la rutina sin modificar de manera drástica los hábitos alimentarios.

Desde este enfoque, la estrategia no apunta a sumar productos complejos, sino a aprovechar alimentos disponibles para mejorar la calidad nutricional y promover hábitos saludables desde la infancia.