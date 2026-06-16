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La sentadilla asiática, también conocida como sentadilla completa o profunda, es una posición de descanso popular en varios lugares del mundo. Consiste en tomarse un momento de pausa agachado en cuclillas, una posición que no todos pueden mantener.
Esta posición también es adoptada muchas veces por las infancias para tomarse descansos entre juegos, ya que tienen una mayor movilidad articular y diferentes proporciones corporales. Según especialistas, usar este “estiramiento” tiene múltiples beneficios para la salud.
Ni yoga ni pilates: cómo hacer la sentadilla asiática que recomiendan los fisioterapeutas
Aunque parece un movimiento simple, lo cierto es que requiere una buena combinación de flexibilidad, equilibrada y fuerza en la parte inferior del cuerpo.
Para poder realizarla, hay que posicionarse parados con los pies separados al ancho del hombro. Después, se debe descender lentamente flexionando las rodillas y las caderas hasta quedar en una posición de sentadilla profunda. Los glúteos deberían quedar cerca de los talones.
Las claves para dominarla rápidamente son:
- Mantener los talones apoyados en todo momento
- Llevar el peso del cuerpo de manera equilibrada
- Mantener el pecho erguido y la espalda recta
- Evitar que las rodillas colapsen hacia dentro
- Mantener la posición durante varios segundos
Los beneficios para la salud que tiene la sentadilla asiática según los fisioterapeutas
Según los especialistas, esta postura puede convertirse en una herramienta eficaz para combatir el sedentarismo y mejorar la funcionalidad del cuerpo. Entre los principales beneficios de hacerla con regularidad:
- Mejora la movilidad articular porque exige un amplio rango de movimiento en tobillos, rodillas y caderas
- Fortalece piernas y glúteos porque al sostener el peso corporal, los cuádriceps, gemelos y isquiotibiales trabajan para mantener el equilibrio y la estabilidad
- Al mismo tiempo, también se activa el abdomen y la zona lumbar, ya que son necesarios para estabilizar el tronco. Los especialistas señalan que un core fuerte es la clave para una mejor postura