Esta posición también es adoptada muchas veces por las infancias para tomarse descansos entre juegos.

La sentadilla asiática, también conocida como sentadilla completa o profunda, es una posición de descanso popular en varios lugares del mundo. Consiste en tomarse un momento de pausa agachado en cuclillas, una posición que no todos pueden mantener.

Esta posición también es adoptada muchas veces por las infancias para tomarse descansos entre juegos, ya que tienen una mayor movilidad articular y diferentes proporciones corporales. Según especialistas, usar este “estiramiento” tiene múltiples beneficios para la salud.

Consiste en tomarse un momento de pausa agachado en cuclillas Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Ni yoga ni pilates: cómo hacer la sentadilla asiática que recomiendan los fisioterapeutas

Aunque parece un movimiento simple, lo cierto es que requiere una buena combinación de flexibilidad, equilibrada y fuerza en la parte inferior del cuerpo.

Para poder realizarla, hay que posicionarse parados con los pies separados al ancho del hombro. Después, se debe descender lentamente flexionando las rodillas y las caderas hasta quedar en una posición de sentadilla profunda. Los glúteos deberían quedar cerca de los talones.

Las claves para dominarla rápidamente son:

Mantener los talones apoyado s en todo momento

Llevar el peso del cuerpo de manera equilibrada

Mantener el pecho erguido y la espalda recta

Evitar que las rodillas colapsen hacia dentro

Mantener la posición durante varios segundos

Los beneficios para la salud que tiene la sentadilla asiática según los fisioterapeutas

Según los especialistas, esta postura puede convertirse en una herramienta eficaz para combatir el sedentarismo y mejorar la funcionalidad del cuerpo. Entre los principales beneficios de hacerla con regularidad: