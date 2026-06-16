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Este martes, 16 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 16 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6711 - Palito

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 16 de junio

 1°6711 11°2736
 9153  12°3212
 3°0373 13°6372 
 5894  14°0204 
 7528  15°2934 
 6°9908  16°8999
 0324  17°2560 
 0097  18°0495 
 9469  19°2330 
 10°7868 20°1498 

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¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito suele aludir a lo simple: recursos básicos y apoyo mínimo para avanzar.

También puede reflejar fragilidad o necesidad de estructura; el contexto y tus emociones dan la clave.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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