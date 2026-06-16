En esta noticia ¿Qué significa soñar con palito?

Este martes, 16 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 16 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6711 - Palito

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 16 de junio

1° 6711 11° 2736 2° 9153 12° 3212 3° 0373 13° 6372 4° 5894 14° 0204 5° 7528 15° 2934 6° 9908 16° 8999 7° 0324 17° 2560 8° 0097 18° 0495 9° 9469 19° 2330 10° 7868 20° 1498

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito suele aludir a lo simple: recursos básicos y apoyo mínimo para avanzar.

También puede reflejar fragilidad o necesidad de estructura; el contexto y tus emociones dan la clave.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.