Régimen simplificado de Ganancias: qué gastos se pueden deducir y cuáles está rechazando ARCA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó los controles sobre las deducciones informadas por los contribuyentes y ya envió miles de intimaciones por inconsistencias. En diálogo con El Cronista, especialistas explican cuáles son los gastos que pueden deducirse legalmente y cuáles están siendo observados por el organismo.
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