La economía digital está reconfigurando el mercado laboral latinoamericano a un ritmo sin precedentes. Tanto es así, que el 78% de los profesionales que adquieren nuevas competencias digitales se incorporan a sectores que conforman el núcleo de esa transformación.

Así lo reveló un análisis reciente de Coderhouse, la conocida plataforma de educación tecnológica con presencia en diez países de América Latina. El relevamiento, que abarcó una base de medio millón de inscriptos en su plataforma, ofrece una radiografía precisa de hacia dónde va la demanda de talento en la región y qué perfiles buscan con mayor urgencia las empresas que lideran ese proceso.

Nuevo empleo: los sectores que lideran

El comercio electrónico encabeza el ranking de industrias empleadoras, absorbiendo al 27% de los graduados digitales. La digitalización acelerada del consumo, la necesidad de optimizar la experiencia de compra en línea y la expansión de los marketplaces regionales explican por qué este sector mantiene una demanda sostenida y creciente de talento especializado.

El comercio electrónico es uno de los sectores más dinámicos en cuando a empleo digital.

Le sigue de cerca la banca y el ecosistema fintech, que concentra al 25% del total. Este segmento se convirtió en uno de los más activos a la hora de incorporar perfiles tecnológicos, impulsado tanto por la modernización de los bancos tradicionales como por la proliferación de startups financieras que compiten por desarrollar soluciones más ágiles y seguras. Ambos sectores, sumados, superan la mitad de las oportunidades laborales disponibles para perfiles con formación tecnológica.

En tercer lugar se ubica la consultoría tech, que actúa como articuladora clave al proveer servicios especializados a otras industrias que buscan acelerar sus propios procesos de modernización. El listado se completa con el sector gobierno en cuarta posición —el único representante del ámbito público en el ranking—, seguido por tech y software puro en quinto lugar, BPO (tercerización de procesos de negocio) y servicios en sexto, y telecomunicaciones cerrando la tabla en séptimo.

Industrias digitales que evolucionan

“Lo que observamos es que la transformación digital no es un proceso uniforme ni equitativo en América Latina. La inserción en sectores de transformación digital demuestra que existe una demanda muy clara y específica de talento en industrias que ya han identificado la necesidad de modernizarse”, señala Tomás Cabiche, Chief Growth Officer de Coderhouse. El ejecutivo subraya que la concentración en e-commerce y banca digital no responde al azar, sino a decisiones estratégicas de inversión: “Estos sectores no solo absorben talento, sino que compiten por él”.

Otro dato significativo que arroja el informe es la marcada hegemonía del sector privado como destino laboral: nueve de cada diez profesionales con habilidades digitales que acceden a empleo registrado lo hacen en empresas privadas, mientras que el Estado apenas capta el 10% restante. Esta brecha refleja el diferente ritmo de adopción tecnológica entre ambos ámbitos y pone en evidencia que son las compañías privadas las que están invirtiendo de forma más agresiva en la captación de perfiles digitales para mantenerse competitivas.

El sector de banca y fintech, en plena transformación, demanda talentos con competencias digitales.

En qué formarse para trabajar hoy

Frente a este escenario, Coderhouse identifica las formaciones con mayor tracción en las verticales líderes. Para quienes apuntan al e-commerce, la banca o la consultoría tech, las carreras de desarrollo Full Stack, Frontend React y desarrollo de aplicaciones, junto a propuestas orientadas a inteligencia artificial como automatización y agentes de IA, son las que mejor responden a los requerimientos del mercado.

La consultoría tech y la transformación digital también demandan perfiles formados en datos: la carrera de Data, el curso de Data Analytics y las carreras de diseño UX/UI, Product Design y desarrollo UX/UI encajan en esas búsquedas. Para los sectores de marketing digital, están desde la carrera de marketing digital y marketing en redes hasta propuestas más especializadas como growth marketing, publicidad en redes y creación de contenidos con AI.