El supermercado es uno de los lugares más concurridos para adquirir chorizo, un alimento altamente valorado para la organización de una parrillada. Su exquisito sabor lo posiciona como un elemento fundamental en un vasto rango de preparaciones culinarias.

En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un estudio reciente con el fin de evaluar la calidad de los productos disponibles en este sector.

Se identificaron determinadas marcas que el organismo gubernamental responsable de salvaguardar los derechos de los consumidores desaconsejó, debido a su incumplimiento de diversas normativas.

Chorizos

Razones por las que se desaconseja el consumo de estos chorizos

La Profeco, en un estudio publicado en la edición de junio de la Revista del Consumidor, emitió una alerta en relación a cinco marcas de chorizo, a las cuales calificó como "no veraces“. Esto se debe a que la etiqueta presenta información nutricional que indica que contienen menor cantidad de sodio de la que realmente poseen en su composición.

Se analizaron 49 productos disponibles en el mercado, considerando aspectos como sus niveles de grasa, carbohidratos, valor energético, ingredientes, contenido de sodio y la claridad de la información proporcionada en su etiquetado a los consumidores.

Chorizos

Las 5 marcas de chorizo con afirmaciones cuestionables

Las marcas que presentan un contenido de sodio superior al que han declarado son:

Parma chorizo sarta (250g)

Declara 1000mg/100g de sodio y en realidad contiene 1588mg/100g.

Obertal chorizo ranchero (550g)

Declara 750mg/100g de sodio y en realidad contiene 860mg/100g.

Zwan chorizo de cerdo Cantimpalo (400g)

Declara 738mg/100g de sodio y en realidad contiene 840mg/100g.

Conde de luna chorizo argentino (320g)

Declara 664mg/100g de sodio y en realidad contiene 800mg/100g.

Conde de luna chorizo semimaduro (300g)

Declara 685mg/100g de sodio y en realidad contiene 777mg/100g.

Chata chorizo de champiñón molido con mezcla de chiles (200g)

Declara 332mg/100g de sodio y en realidad contiene 498mg/100g.