El clásico budín de limón tiene una nueva versión que gana cada vez más seguidores entre quienes buscan desayunos más equilibrados y que se ha convertido en una alternativa ideal para empezar el día por su textura liviana, su sabor cítrico y un aporte extra de proteínas.

Con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación sencilla, el llamado budín nube de limón se destaca por su miga húmeda y esponjosa.

El secreto de su éxito no está solo en el sabor, sino también en una técnica que permite lograr una consistencia mucho más aireada que la de las recetas tradicionales.

Por qué el budín nube de limón es ideal para el desayuno

A diferencia de otras recetas de repostería casera, este budín incorpora yogur griego y proteína en polvo, dos ingredientes que aumentan su contenido proteico y ayudan a generar una mayor sensación de saciedad.

Este budín incorpora yogur griego y proteína en polvo, dos ingredientes que aumentan su contenido proteico y ayudan a generar una mayor sensación de saciedad. (Foto: IA) ChatGPT

Además, utiliza harina de avena en lugar de harina refinada tradicional, una alternativa elegida por muchas personas que buscan sumar más nutrientes a su alimentación diaria.

Su combinación de proteínas, carbohidratos y sabor fresco hace que pueda consumirse tanto en el desayuno como en la merienda, acompañado por café, té o una infusión.

Los ingredientes para preparar un budín nube de limón alto en proteínas

La receta requiere pocos ingredientes y puede elaborarse en menos de una hora.

Para preparar este budín de limón esponjoso se necesita:

3 huevos.

170 gramos de yogur griego natural descremado.

40 gramos de proteína en polvo sabor vainilla o neutra.

80 gramos de harina de avena.

1 limón (jugo y ralladura).

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharadita de polvo de hornear.

2 o 3 cucharadas de endulzante apto para horno.

1 pizca de sal.

Para conseguir una textura todavía más liviana, se recomienda separar las claras y batirlas a punto nieve antes de incorporarlas a la mezcla.

Ese paso permite retener aire dentro de la preparación y es el responsable de la característica consistencia de “nube” que le da nombre a la receta.

Cómo hacer el budín nube de limón paso a paso

Precalentar el horno a 170 grados y preparar una budinera previamente engrasada para evitar que la mezcla se adhiera durante la cocción. Mezclar las yemas con el yogur griego, el jugo y la ralladura de limón, la esencia de vainilla y el endulzante. Acto seguido, incorporar la proteína en polvo, la harina de avena, el polvo de hornear y la sal. Por separado, batir las claras hasta obtener un punto nieve firme. Una vez listas, se agregan a la preparación con movimientos envolventes para conservar el aire incorporado. Verter la mezcla en la budinera y hornear entre 30 y 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo este salga limpio.

Quienes deseen sumar un toque extra de sabor pueden preparar un glaseado liviano mezclando dos cucharadas de yogur griego, unas gotas de jugo de limón y endulzante a gusto. Una vez frío el budín, solo queda cubrir la superficie y servir.