Durante las operaciones nocturnas, la moneda mexicana alcanzó un mínimo de 17.1824 pesos por dólar, de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg.

En esta noticia Los retos del peso mexicano

El peso mexicano extendió su racha de ganancias frente al dólar ante un mayor optimismo de los inversionistas sobre una reapertura del estrecho de Ormuz, un movimiento que redujo la demanda por activos refugio y favoreció a las divisas de mercados emergentes.

Durante las operaciones nocturnas, la moneda mexicana alcanzó un mínimo de 17.1824 pesos por dólar, de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg.

La apreciación coincidió con un debilitamiento generalizado del dólar. El índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas, avanzaba apenas 0.01% a 99.63 unidades.

La expectativa de que el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz se normalice ha moderado las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro energético y eventuales presiones inflacionarias, lo que redujo la demanda por activos considerados refugio, como el dólar, señalaron analistas de Monex.

“El tipo de cambio USD/MXN presenta un sesgo bajista ante el debilitamiento del dólar y el persistente apetito global por riesgo, impulsado por las negociaciones diplomáticas en Medio Oriente”, escribieron en una nota a clientes.

El acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán ayudó a disipar parte de la incertidumbre que dominó a los mercados durante los últimos meses, favoreciendo una rotación hacia activos de mayor riesgo, incluidas las monedas de economías emergentes.

Bajo este escenario, analistas de Banamex estiman que el peso encuentra un soporte en la zona de MXN$17 a MXN$17.10 por dólar, mientras que la resistencia se ubica alrededor de los MXN$18.

Banorte prevé que el tipo de cambio oscile esta semana entre MXN$17 y MXN$17.40 por dólar. La institución había señalado previamente que una desescalada del conflicto en Medio Oriente podría llevar a la moneda mexicana a romper el piso de los 17 pesos y acercarse a 16.90 por dólar.

“Serán necesarios catalizadores positivos adicionales para perforar con fuerza el nivel de MXN$17 por dólar. Nuestros modelos sugieren un primer piso entre MXN$16.90 y MXN$17.10 por dólar si se revierte la prima de riesgo idiosincrática detonada por el choque en Medio Oriente”, escribieron estrategas de Banorte.

Los retos del peso mexicano

Sin embargo, el panorama para la segunda mitad del año sigue siendo más complejo.

Banorte mantiene una visión cautelosa para el peso debido a la convergencia de riesgos asociados al frente comercial, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la incertidumbre vinculada al proceso electoral de Estados Unidos.

A ello se suma la política monetaria del Banco de México. De continuar el ciclo de recortes en la tasa de interés, el diferencial de rendimientos frente a EE.UU. podría reducirse, limitando una apreciación sostenida de la moneda mexicana por debajo de los MXN$17 por dólar.

“En conjunto con el proceso de revisión del T-MEC y la elección intermedia de Estados Unidos, nuestros estimados para la segunda mitad de 2026 continúan mostrando una trayectoria más retadora para el tipo de cambio”, señalaron los analistas.