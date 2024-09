Cuál es la mejor ciudad del mundo para emigrar siendo jubilado: por qué la eligieron los expertos

A la hora de elegir un destino para emigrar siendo jubilado, la calidad de vida es clave. Según un análisis reciente de Time Out y el sitio de seguros de viajes Paying Too Much, hay una ciudad que destaca entre las mejores del mundo para los jubilados.

La tranquilidad, seguridad y oportunidades culturales hacen de este lugar el destino ideal para vivir una vida plena después de los 60 años .

Cuál es la mejor ciudad del mundo para emigrar siendo jubilado, según los expertos

Melbourne, en Australia, ha sido seleccionada por los expertos como la mejor ciudad para que los jubilados emigren. Su combinación de calidad de vida, rica oferta cultural y una escena gastronómica de primer nivel la colocan en la cima de la lista.

Sin embargo, lo que verdaderamente destaca es su sistema de salud, considerado uno de los mejores del mundo, con una infraestructura que garantiza acceso a servicios médicos de calidad en cualquier rincón del país, algo crucial para los adultos mayores.

Factores como actividades turísticas y opciones especiales para jubilados fueron claves en el ranking (Fuente: Pexels)

El clima templado de Melbourne también juega un papel clave. Los jubilados pueden disfrutar del aire libre durante todo el año, gracias a sus numerosos parques y espacios verdes que invitan al descanso y la tranquilidad.

Para aquellos que prefieren las comodidades de la ciudad, Melbourne ofrece una vibrante vida urbana con actividades culturales, museos, teatros y festivales, lo que la convierte en una ciudad ideal tanto para los amantes de la naturaleza como para los apasionados por la cultura.

Los jubilados pueden disfrutar de museos, teatros y festivales en un ambiente tranquilo y seguro (Fuente: Unsplash)

Ranking: las mejores ciudades del mundo para emigrar si sos jubilado

Los expertos analizaron diversos factores, como la calidad de los hoteles, la atención médica, las actividades turísticas y las facilidades específicas para jubilados, para crear un ranking de las ciudades más recomendadas.

La suma de estos elementos permitió determinar cuáles son los destinos ideales para quienes buscan disfrutar de su retiro con comodidad y seguridad. A continuación, las ciudades mejor valoradas: