Una organización no gubernamental (ONG), llamada Fundación de Letras Especiales según la publicación, lanzó una búsqueda de voluntarios en Córdoba para apoyar sus actividades operativas y proyectos comunitarios.

La iniciativa, orientada a la edición sin costo de material de lectura para personas en situación de vulnerabilidad, ofrece alojamiento, desayuno y almuerzo a cambio de una jornada reducida de tareas colaborativas.

La oferta se encuentra registrada dentro de la plataforma Worldpackers, el sistema verificado que facilita la gestión de intercambios de trabajo y hospedaje entre viajeros y anfitriones .

Tareas requeridas y carga horaria semanal

El voluntariado contempla un compromiso de 20 horas semanales de trabajo, distribuidas a lo largo de cinco días con dos días libres para el descanso del colaborador.

Las labores asignadas abarcan la logística editorial de la entidad y el mantenimiento general de las instalaciones.

Dentro de las responsabilidades solicitadas se destacan:

Gestión de material editorial : tareas de reposición, catalogación, empaquetamiento y control de inventario de libros.

Mantenimiento del espacio : actividades de jardinería, pintura, limpieza general y reparaciones básicas.

Atención y logística: asistencia básica a personas con discapacidad, cuidado de mascotas y recepción de huéspedes o pasajeros que arriban a través de plataformas de reserva.

La organización especifica como regla operativa la restricción del uso del celular durante el horario asignado de colaboración.

Requisitos de postulación y gastos a cargo del voluntario

El anfitrión estableció un perfil de búsqueda orientado a postulantes provenientes del exterior. Para aplicar a la convocatoria, es obligatorio cumplir con las siguientes condiciones:

Procedencia : la búsqueda está dirigida de forma exclusiva a personas residentes fuera de la Argentina.

Edad : se aceptan postulaciones de aspirantes de entre 18 y 80 años.

Modalidad de viaje : la convocatoria admite solicitudes individuales, así como también parejas o duplas de amigos.

Tiempo de permanencia : la estadía mínima requerida es de dos semanas, con un límite máximo fijado en cuatro semanas.

Gastos no incluidos: los pasajes aéreos o de transporte, el seguro de viaje obligatorio, los traslados internos y la tramitación de visado corren por cuenta exclusiva del interesado.

Servicios incluidos y comodidades de la estadía

A cambio del tiempo de trabajo pactado, la ONG proporciona hospedaje en una cama dentro de la habitación del equipo, desayuno y almuerzo diarios, y la posibilidad de utilizar la cocina equipada para la preparación del resto de las comidas.

Adicionalmente, los colaboradores cuentan con acceso a la lavandería sin costo, conexión a internet de alta velocidad apta para tareas a distancia, disponibilidad de bicicletas para desplazamientos locales y descuentos en otros establecimientos de la red.

Al término de la experiencia, la entidad otorga un certificado de participación que acredita las tareas desarrolladas.