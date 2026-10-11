El panorama comercial del oeste del Gran Buenos Aires sumará una nueva alternativa antes de finalizar el año 2026.

Se trata de Oeste Outlet, un centro comercial que funcionará en el predio del antiguo Showcenter de Haedo (que también operó bajo el nombre de Al Oeste Shopping), ubicado en el partido de Morón.

La iniciativa busca reactivar un espacio emblemático de la zona mediante una propuesta orientada al formato de saldos de primeras marcas, gastronomía y entretenimiento familiar .

La transformación del inmueble se concretó a través de la adquisición del fondo de comercio por parte del Grupo IRSA.

Según el comunicado oficial de la firma, la operación financiera se fijó en un total de USD 9 millones (con un pago inicial de USD 4,5 millones y el saldo restante distribuido en cuatro cuotas anuales), a los que se suma un plan de inversión superior a los USD 20 millones destinados a la remodelación y adecuación de las instalaciones.

Dónde quedará y cómo será la propuesta comercial

El complejo se encuentra ubicado en la intersección de las avenidas Luis Güemes y Presidente Perón (ex Gaona), en la localidad de Haedo, a pocas cuadras de la estación del Tren Sarmiento.

La localización resulta estratégica para captar la demanda de residentes de Morón, Ramos Mejía, Castelar y distritos vecinos del conurbano bonaerense.

Imagen ilustrativa con Gemini

El proyecto abarca un predio con una superficie construida de 75.000 metros cuadrados y un Área Bruta Locable (ABL) inicial de 20.000 metros cuadrados, con potencial de expansión de otros 12.000 metros cuadrados. La oferta del complejo incluirá:

Alrededor de 50 locales comerciales orientados principalmente al rubro de indumentaria y calzado bajo la modalidad outlet.

Mantenimiento de las 14 salas de cine del complejo Showcase.

Patio de comidas renovado con capacidad proyectada para 750 personas y seis locales gastronómicos.

Sector recreativo de más de 3.000 metros cuadrados y gimnasio de 1.500 metros cuadrados.

Cinco canchas de pádel en funcionamiento.

Estacionamiento cubierto con capacidad para 1.075 vehículos.

Cuándo abrirá y cómo se podrá enviar el currículum para trabajar

La apertura oficial del centro comercial está prevista para el último tramo de 2026, aunque la empresa administradora aún no confirmó la fecha exacta de inauguración.

Con la incorporación de este activo, la cartera de IRSA alcanza los 17 centros comerciales en el país, sumándose a establecimientos como Abasto Shopping, Alto Palermo, DOT Baires y Distrito Arcos.

En el plano laboral, la puesta en marcha de Oeste Outlet generará más de 250 puestos de trabajo directos e indirectos. Para canalizar las búsquedas de personal, el Municipio de Morón firmó un convenio con la empresa con el fin de priorizar la contratación de vecinos de la zona.