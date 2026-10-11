Un frente de inestabilidad afectará a la región de Cuyo durante el inicio de la semana laboral. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan registrarán un periodo prolongado de precipitaciones acompañadas por actividad eléctrica intermitente , extendiéndose principalmente durante las jornadas del lunes 12 y el martes 13 de octubre.

San Luis: lluvias intensas y probabilidad de tormentas de hasta el 100%

La provincia de San Luis registrará las condiciones más severas de la región durante el lunes 12.

La jornada comenzará con tormentas aisladas desde la madrugada y la mañana, pero la intensidad de las precipitaciones aumentará hacia la tarde y la noche, alcanzando probabilidades de lluvia de entre el 70% y 100%.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C de mínima y los 17 °C de máxima, con vientos que alcanzarán velocidades de hasta 31 km/h en horas de la mañana.

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La inestabilidad continuará durante el martes 13, con chances de lluvias y tormentas de entre el 40% y el 70% a lo largo de todo el día y una temperatura máxima que se mantendrá en los 17 °C. Las condiciones comenzarán a ceder gradualmente recién a partir del miércoles 14.

Mendoza: tormentas y descenso gradual de la temperatura

En la provincia de Mendoza, las precipitaciones se manifestarán desde la madrugada del lunes 12 con tormentas aisladas que se irán intensificando hacia la noche, momento en que la probabilidad de lluvia ascenderá a un rango de entre el 40% y el 70% .

Para esa jornada se aguarda una temperatura mínima de 9 °C y una máxima de 19 °C, con vientos moderados del sector sur de hasta 22 km/h.

El martes 13 mantendrá el panorama inestable, con un 10% a 40% de probabilidad de lluvias y tormentas .

La máxima descenderá a los 17 °C y la mínima se ubicará en 10 °C . La tendencia hacia temperaturas más frescas se sostendrá hasta el jueves 15, con marcas máximas de apenas 14 °C y lloviznas intermitentes.

San Juan: lluvias intermitentes y tiempo fresco

Para la provincia de San Juan se prevé un inicio de semana inestable con precipitaciones constantes.

Durante el lunes 12, las probabilidades de lluvia se mantendrán entre un 10% y un 40% durante el día, incrementándose hasta un 70% hacia la noche. Los registros térmicos irán desde los 12 °C de mínima hasta los 22 °C de máxima .

El fenómeno se extenderá durante el martes 13 y el miércoles 14, jornadas que registrarán un 10% a 40% de chances de precipitaciones con actividad eléctrica .

Las temperaturas máximas se ubicarán en 20 °C el martes y en 19 °C el miércoles, acompañadas por ráfagas de viento del sector noroeste que alcanzarán los 31 km/h durante la tarde del miércoles.

Cómo estará el tiempo en CABA durante las mismas jornadas

A diferencia de la inestabilidad que afectará a la región cuyana, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará condiciones estables y sin probabilidades significativas de lluvia entre el lunes 12 y el jueves 15 de octubre.

Durante el lunes 12, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 10 °C y una máxima que alcanzará los 17 °C , acompañada por vientos del sector este de entre 7 y 22 km/h.

Para el martes 13, las condiciones se mantendrán similares, con marcas térmicas que irán desde los 11 °C hasta los 18 °C y chances casi nulas de precipitaciones.

El panorama continuará estable entre el miércoles 14 y el jueves 15, con temperaturas mínimas fijadas en 14 °C, máximas de 18 °C y vientos del sector este con ráfagas que podrán alcanzar los 31 km/h durante la tarde del jueves.