Cada vez más personas deciden irse a vivir a la Patagonia para estar en contacto con la naturaleza y los mágicos paisajes sureños. En este marco, surgen diferentes convocatorias en busca de voluntarios para trabajar en hostel, cabañas u otros hospedajes.

En esta oportunidad, la Chacra Kremen, ubicada en El Bolsón, lanzó una propuesta en busca de voluntarios que estén dispuestos a colaborar con las tareas cotidianas del lugar a cambio de un alojamiento gratuito y tres días libres a la semana.

La convocatoria, publicada en el sitio oficial de Worldpackers, consta de 20 horas de colaboración por semana, distintas opciones de alojamiento y acceso a internet de alta velocidad.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

Las actividades están relacionadas con el mantenimiento general de la chacra y pueden variar según la época del año.

Entre las tareas previstas se encuentran:

Mantenimiento general : colaborar con el cuidado y la conservación de los espacios.

Jardinería y huerta : ayudar con la siembra, el cultivo y otras actividades vinculadas con las plantas.

Poda y limpieza: mantener los espacios exteriores en condiciones.

Carpintería y reparaciones: participar en pequeños arreglos y proyectos de construcción.

Tareas cotidianas: colaborar con la limpieza de la cocina, los dormitorios, los baños y las áreas comunes.

Trabajo en el campo: ayudar con la siembra, la cosecha y el gallinero, según las necesidades de la temporada.

Todo lo que debes saber sobre el voluntariado en El Bolsón. Fuente: Shutterstock

Qué ofrece el voluntariado en El Bolsón

A cambio de las horas de colaboración, los participantes tendrán acceso a distintas alternativas de alojamiento.

Según la publicación, podrán contar con una cama en una habitación compartida con otros viajeros, una habitación compartida con integrantes del equipo o una carpa en un sector de camping.

La propuesta también incluye:

Tres días libres por semana.

Cocina equipada para preparar las comidas.

Internet de alta velocidad.

Un espacio de trabajo destinado a quienes necesiten trabajar de manera remota.

Es importante tener en cuenta que la comida no está incluida. Cada voluntario deberá comprar y administrar sus propios alimentos. Tampoco están incluidos los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno ni la visa, cuando corresponda.

Cuáles son los requisitos para postularse

La convocatoria establece condiciones específicas para quienes quieran participar de la experiencia en El Bolsón. Los requisitos publicados en Worldpackers son:

Tener entre 20 y 50 años.

Hablar español con fluidez o contar con conocimientos iniciales de inglés, según las condiciones indicadas en la publicación.

Tener disposición para colaborar con tareas prácticas y manuales.

La propuesta admite postulaciones individuales, en pareja o de a dos voluntarios.

Cómo anotarse al voluntariado

Quienes quieran participar pueden consultar la convocatoria de Chacra Kremen directamente en Worldpackers.

La inscripción se realiza a través de la plataforma, mediante la opción para postularse a la experiencia. Antes de avanzar, conviene revisar las condiciones completas y confirmar la disponibilidad de fechas con el anfitrión.

La propuesta puede resultar atractiva para quienes quieran conocer El Bolsón desde una experiencia diferente, pasar tiempo en un entorno natural y reducir el gasto de hospedaje a cambio de colaborar con las actividades de una chacra de montaña.