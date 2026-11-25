La salsa de tomate casera suele asociarse con horas de cocción, picados y vigilancia constante. Sin embargo, la chef Narda Lepes propone todo lo contrario: una receta que casi no requiere trabajo.

“Te comprás una botella de un litro de puré de tomate, medio pan de manteca y media cebolla”, explicó la cocinera durante una entrevista en un programa de streaming para la salsa de tomate ideal.

Su receta es simple: una salsa que se hace sola, con pocos pasos y mucho sabor.

Ingredientes y paso a paso de la salsa de tomate de Narda Lepes

La lista es corta y se consigue en cualquier supermercado:

1 litro de puré o pulpa de tomate.

100 gramos de manteca , es decir, medio pan de 200 gramos.

Media cebolla pelada , sin picar.

Sal y pimienta , a gusto.

Albahaca u otras hierbas, de forma opcional.

Lo curioso es que no hay ajo, azúcar ni sofrito previo. La manteca reemplaza al aceite de las versiones tradicionales y es el secreto de la textura.

El secreto de Narda Lepes para la salsa de tomate ideal: “Te comprás una botella de un litro de puré de tomate, medio pan de manteca y media cebolla”

En cuanto a la preparación, todo va junto en una cacerola fría:

Colocar el puré, la manteca y la media cebolla en la cacerola. Sumar sal, pimienta y, si hay a mano, albahaca. Encender la hornalla al mínimo. Tapar de forma parcial, para que salga parte del vapor. Cocinar unos 25 minutos, sin revolver todo el tiempo. Verificar que la cebolla esté cocida y que la grasa aparezca en la superficie.

Si todavía le falta, dejarla otros 10 minutos a fuego bajo. La cocción lenta y sin apuro concentra el sabor del tomate.

Por qué funciona y cómo aprovecharla toda la semana

Aunque parece demasiado simple, la receta tiene lógica culinaria. La grasa de la manteca redondea el sabor y suaviza la acidez del tomate.

Por su parte, la cebolla aporta dulzor a medida que se cocina, sin necesidad de agregar azúcar.

Además, rinde bastante: con un litro de puré alcanza para varias porciones de pasta.

En este contexto, conviene cocinar en cantidad y usarla en distintas comidas:

Pastas : sobre fideos recién cocidos, la opción más clásica

Pizzas : como base, ajustando la cantidad

Lasañas y otros gratinados que piden una salsa sabrosa

Milanesas: para hacer una versión a la napolitana.

Para guardarla, esperar a que se enfríe y repartila en frascos o tápers tapados. Se conserva en la heladera unos días y en el freezer por más tiempo.

Si se quiere variar, se puede sumar albahaca u orégano, aunque la propuesta original prioriza pocos ingredientes.

En conclusión, la salsa de Lepes que dio en el streaming de Blender demuestra que una buena preparación no depende de la cantidad de pasos, sino de elegir bien los ingredientes y respetar la cocción a fuego bajo.