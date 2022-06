Las 10 familias más ricas del mundo según el ranking Bloomberg: cuáles son y de dónde vienen sus fortunas

Mientras la mayoría de las personas del mundo vieron como muchos de sus ingresos disminuyeron durante la pandemia, cuando estás entre las familias más ricas del mundo, hay muy pocas cosas que realmente puedan afectarte.

Desde dueños de supermercados hasta fundadores de firmas de lujo, Bloomberg, la compañía estadounidense dedicada a la asesoría financiera, compartió el ranking de las familias más ricas del mundo que cuentan patrimonios de millones y millones de dólares.

El informe excluye a los multimillonarios de primera generación y no es definitivo: ya que las fortunas de algunas familias como la de los Rockerfeller son tan difusas que es difícil rastrear sus activos.

Las 10 familias más ricas del mundo según el ranking Bloomberg

La familia Walton (tercera generación):

Los dueños de la compañía Walmart tienen una riqueza de u$s 116,6 mil millones ; poseen además el 48% de su participación, la cuál es la base de la fortuna más grande del mundo.

El gigante estadounidense de los hipermercados, con sede en Bentonville, Arkansas (EEUU), es el minorista más grande del mundo por ingresos, con unas ventas de u$s 559.000 millones en sus más de 10.500 tiendas en 24 países.

Familia Mars (quinta generación):

Son dueños de las golosinas. Franks Mars es conocido por la creación de las barras M&M, Milky Way y Snickers. P oseen una fortuna de u$s 100 mil millones.

Frank Mars comenzó a vender caramelos de melaza con tan solo 19 años, y nueve años más tarde, en 1911, fundó la empresa Mars, con sede en McLean, Virginia (EEUU). Negocio de cinco generaciones en el que Jacqueline Mars, niega de Frank Mars, es una de las mujeres con más dinero del mundo, con un patrimonio actual estimado de u$s 50.700 millones.

Familia Koch (tercera generación):

Koch es un conglomerado de empresas estadounidenses con numerosas filiales dedicadas a la fabricación, comercio e inversiones, cuyos propietarios son los hermanos Koch.

Los hermanos Frederick Charles, David y William heredaron de su padre una empresa petrolera del padre Fred. Koch Industries tiene ingresos anuales por $115 millones. La fortuna asciende a u$s 124.300 millones.

Familia Hermes (sexta generación):

La familia es propietaria de la compañía francesa de moda de lujo famosa por sus bolsos Birkin, que puede costar cientos de miles de dólares. La fortuna alcanza los u$s 111.600 millones.

En el tercer trimestre de 2021, Hermès facturó u$s 2704 millones, un 31,5% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que en los nueve primeros meses contabilizó unos ingresos de u$s 7543 millones, un 54% más que en el mismo periodo de 2020.

Al Saud (tercera generación):

La familia real cuenta con una historia monárquica que se remonta a casi un siglo y que da nombre a Arabia Saudí, puede atribuir su fortuna de u$s 100.000 millones a las reservas de petróleo de la nación. El príncipe heredero Mohammed bin Salman, hijo del séptimo monarca saudí, el rey Salman, controla personalmente activos por valor de más de u$s 1000 millones.

Los vínculos con Saudi Aramco, la empresa más rentable del mundo y un gigante de la industria petrolera, garantizan que la familia real saudí continúe acumulando riqueza. Es difícil evaluarla con precisión, en parte porque la familia tiene hasta 15.000 miembros extendidos, muchos de los cuales han fundado negocios, contratos con el gobierno y más, con lo que su riqueza familiar sería mucho mayor.

Familia Ambani (tercera generación):

La familia Ambani es conocida por ser los dueños de Reliance Industries, un conglomerado de empresas con sede en Bombay, India, que es considerado el mayor complejo de refinado de petróleo del mundo.

La fortuna de los Ambani llega hasta los u$s 93.700 millones, mientras que la de Mukesh Ambani, undécima persona más rica del mundo y primera en Asia por delante de Gautam Adani, cuenta con un patrimonio de u$s 90.200 millones. Los ingresos de Reliance Industries en el tercer trimestre de 2021 fueron de u$s 26.143 millones, frente a los u$s 17.193 millones del ejercicio anterior.

Familia Wertheimer (tercera generación):

Los hermanos Alain y Gerard Wertheimer cosechan los beneficios de la creación de la diseñadora Coco Chanel en 1920.

La tercera generación de los Wertheimer posee una fortuna de u$s 61.800 millones , y ambos hermanos ocupan el puesto 47 y 48 en la lista de multimillonarios de Bloomberg, con un patrimonio neto de u$s 29.800 millones cada uno.

Familia Johnson (tercera generación):

Fidelity Investments o Fidelity Management and Research es una empresa estadounidense especializada en gestión de activos y fondos de pensiones. Dirigida por Edward C. Johnson III y su hija Abigail Johnson, tiene sede social en Boston, Estados Unidos.

Con tres generaciones a sus espaldas, la familia Johnson tiene un patrimonio de u$s 61.200 millones.

Familia Thomson (tercera generación):

La riqueza de la familia más rica de Canadá se originó a principios de 1930. La compañía que crearon es Thomson Reuters. La familia tiene una participación de dos tercios en esa empresa y la fortuna es de u$s 61.100 mil millones.

Familia Boehringer (cuarta generación):

En 1885, Albert Boehringer fundó una empresa farmacéutica alemana llamada Boehringer Ingelheim. La empresa tiene ahora más de 130 años, pero sigue prosperando. En la época del coronavirus, la compañía está evaluando más de un millón de compuestos que podrían identificar moléculas potenciales y ayudar a combatir el virus. Su riqueza es de u$s 59,2 mil millones.