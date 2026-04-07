El mapa de la riqueza en México volvió a sacudirse en 2026. El más reciente listado de Forbes revela no solo un crecimiento histórico en las fortunas, que en conjunto alcanzan los 267,300 millones de dólares, sino también un reacomodo que empieza a romper inercias dentro de la élite económica del país. Durante décadas, el dominio de Carlos Slim Helú parecía inamovible. Sin embargo, el aumento acelerado de nuevas fortunas, la diversificación de sectores y la irrupción de perfiles menos mediáticos están cambiando el tablero. Entre ellos, destaca una figura que ha pasado prácticamente desapercibida para el gran público, pero que ya se posiciona entre las más poderosas del país. Aunque el multimillonario Carlos Slim mantiene el primer lugar con 125,000 mdd, según Forbes México, 2026, la irrupción de Cynthia Helena Grossman Fleishman, denominada ahora como la “mujer sin rostro”, simboliza un cambio en la élite económica. Su crecimiento sostenido y bajo perfil reflejan una nueva generación de riqueza que, aunque aún lejos del trono, comienza a disputar el protagonismo histórico de los grandes magnates, mucho más tratándose de una mujer en medio de un ranking liderado principalmente con hombres, que solo es compartido con María Asunción Aramburuzabala. Lejos de la meditización, redes sociales, escándalos y el Jet Set, Cynthia Helena Grossman Fleishman ha construido una fortuna estimada en 2,200 millones de dólares, informó Forbes México. Su nombre cobró notoriedad no por apariciones públicas, sino por un detalle inusual: en el ranking aparece sin fotografía, lo que inspiró y alimentó su lado misterioso. Heredera del legado empresarial de su padre, Burton Grossman, es accionista clave de Arca Continental, el segundo embotellador de Coca-Cola más grande de América Latina. Junto a su hermano, mantiene cerca del 10% de participación en la compañía, que reportó ventas por más de 50,000 millones de pesos en 2025. Su perfil discreto contrasta con el impacto económico de su grupo, consolidándola como una de las mujeres más influyentes, menos visibles, del país. El informe de Forbes México deja ver una tendencia clara en el ranking de las personas con más dinero y poder en México; la riqueza se está expandiendo, pero también concentrando. En solo un año, el crecimiento fue cercano al 60%, impulsado principalmente por sectores como telecomunicaciones, minería y consumo masivo. Este auge también abre el debate sobre desigualdad. De acuerdo con Oxfam México, el 1% más rico concentra una proporción significativa del ingreso y la riqueza nacional. En ese contexto, figuras como Cynthia Grossman no solo representan nuevas fortunas, sino también un cambio en la narrativa: menos exposición mediática, pero creciente poder económico en la sombra.