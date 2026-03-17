¿Un nuevo orden mundial está por hacerse realidad? En el MWC Barcelona 2026, Li Peng, vicepresidente sénior de Huawei, lanzó una advertencia que redefine el futuro digital: “Este año, entramos en la era del Internet agente”. Según explicó, la conectividad dejará de centrarse en humanos para expandirse hacia sistemas inteligentes autónomos. Li Peng sostuvo que el cambio será estructural y económico. “Las redes no solo conectarán a las personas, sino también a cientos de miles de millones de agentes”, afirmó, anticipando un ecosistema donde dispositivos y servicios operarán de forma autónoma e interconectada. El multimillonario y pensador tecnológico enfatizó que esta evolución estará impulsada por la convergencia entre 5G-Advanced e inteligencia artificial. “Esto permitirá a los operadores no solo monetizar el tráfico y la experiencia, sino también los servicios de IA”, señaló durante su conferencia magistral. Pero, también advirtió que el impacto económico será masivo. “Se abrirá un nuevo mercado valorado en diez billones de dólares”, dijo, destacando que la industria de telecomunicaciones podría transformarse en el eje central de la nueva economía digital basada en agentes inteligentes. La visión presentada por Huawei plantea un cambio profundo: el internet dejará de ser una red de interacción humana para convertirse en una plataforma donde los agentes digitales interactúan entre sí de forma autónoma, optimizando procesos sin intervención directa. Este nuevo paradigma incrementará exponencialmente la demanda de conectividad. Según Li, las redes deberán evolucionar para soportar comunicación constante entre máquinas, lo que obligará a los operadores a migrar hacia servicios de alto valor basados en inteligencia artificial. La transformación también impactará el modelo de ingresos de las telecomunicaciones. Li Peng explicó que los operadores deberán evolucionar hacia esquemas más sofisticados, donde la experiencia del usuario y los servicios inteligentes sean el centro del negocio. Este cambio permitirá a los operadores fortalecer su marca y aumentar la disposición de los usuarios a pagar por servicios diferenciados, dejando atrás el modelo tradicional basado únicamente en volumen de datos. Li Peng subrayó que el futuro dependerá de qué tan rápido evolucionen las infraestructuras. “Los operadores deben evolucionar todos los servicios, dispositivos y bandas de frecuencia a 5G-A”, recomendó, como base para construir un ecosistema robusto y competitivo. Asimismo, destacó la necesidad de integrar inteligencia en todos los niveles operativos. “Deben introducir la IA en los dominios de negocio, operaciones y gestión”, explicó, lo que permitirá redes más eficientes y capaces de adaptarse en tiempo real a la demanda. Huawei dejó clara su ambición en este nuevo escenario tecnológico. “Podemos colaborar con los operadores para construir redes centradas en la IA”, concluyó Li, anticipando una nueva era donde la conectividad y la inteligencia serán inseparables.