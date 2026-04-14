“El año pasado éramos optimistas y este año consolidamos nuestro optimismo y eso se refleja en el despliegue de inversiones”, señala Juan Martín de la Serna, presidente y country manager de Mercado Libre Argentina ante la pregunta de las expectativas para 2026. La charla con APERTURA en el marco del relevamiento de las 100 empresas con mejor imagen, ránking que hace SEL Consultores para esta publicación hace 24 años, se concreta un día antes del anuncio de un nuevo centro de distribución en Escobar, el más grande del país. Y, como acostumbra la plataforma de e-commerce, al anuncio de negocios sumó un gran impacto de marketing: en abril traerán a Franco Colapinto a correr a la Argentina. Sin anticiparlo, el ejecutivo hace alusión al cambio en el ritmo de inversión en logística que la empresa marcó desde fines de 2024, cuando a menos de un año de la asunción de Javier Milei y en su 25 aniversario anunciaron el desarrollo de su segundo centro logístico en el país. “Tuvimos un depósito por siete años y desde 2024 anunciamos dos más”, señala De la Serna, sin contar aún sobre el nuevo centro que anunciarían al día siguiente con una inversión de u$s 115 millones junto a Plaza Logística. “En el resto de los países de la región tenemos cientos de centros; en última milla en Brasil, por ejemplo, tenemos 150 centros y en la Argentina 40”, hace la comparación. Unas semanas antes, en Argentina Week, en Nueva York, la plataforma dio a conocer su plan de inversiones 2026: u$s 3400 millones -casi un 30% más que en 2025- y la creación de 1900 puestos de trabajo. “Ese es el anuncio más importante. Al final del día Argentina necesita trabajo, porque inversión sin trabajo no tiene sentido”, reafirma. Y continúa desarrollando el tema: “Si comparás Argentina con Brasil y con México en cantidad de empleados es mucho menor porque el desarrollo de la pata logística estuvo por muchos años postergado, pero a partir del año pasado empezamos a recorrer ese camino. Y todo esto responde a que vemos un panorama más optimista para el país y la economía en general”. “A la Argentina le vendría muy bien una continuidad”, cierra de la Serna, quien asegura que aún el crecimiento del e-commerce es inercial. “Si a eso le agregás que con mejores tasas haya mejor financiamiento, se empieza a potenciar toda la actividad que es lo que estamos esperando”. -Acaban de anunciar el plan de inversiones 2026, ¿el plan 2025 ya se concretó al 100% y cuál será el foco para este año? En 2025 anunciamos un plan de inversión ambicioso. Gran parte de lo anunciado ya está en marcha y se refleja en hechos concretos: el año pasado inauguramos dos nuevos centros de almacenamiento - en El Mercado Central y Tres de Febrero - y 15 centros logísticos de última milla en el interior del país, ampliando de forma significativa nuestra capacidad y mejorando los tiempos de entrega. También lanzamos la tarjeta de crédito de Mercado Pago, expandiendo nuestra propuesta de financiamiento, y seguimos incorporando talento y desarrollando nuevas herramientas para vendedores y usuarios. Con respecto a 2026 mantenemos la misma convicción de siempre, con una mirada de largo plazo. El anuncio de u$s 3400 millones incluye tanto bienes de capital como gastos operativos y tiene como objetivo sostener el crecimiento de Mercado Libre en el largo plazo. “El comercio electrónico en el país aún tiene un crecimiento inercial. Todavía hay una gran oportunidad” -¿Cómo cerraron 2025? ¿Cuáles son los hitos que destacás? Cerramos 2025 con datos que muestran un crecimiento anual muy sólido y confirman la fortaleza de nuestro ecosistema en América Latina. A nivel regional los ingresos aumentaron 39% en el acumulado del año. Mercado Pago tuvo un desempeño muy destacado y sin dudas es uno de los grandes hitos del 2025: sus ingresos netos llegaron a US$12,6 mil millones, con un crecimiento interanual del 46%. Y eso se explica por su uso real, cotidiano: procesamos 41% más de pagos que el año anterior en toda la región En Argentina en particular, en el cuarto trimestre, el negocio de Commerce creció 42% en volumen de facturación en moneda constante y 36% en cantidad de productos. Lo importante de este número es lo que representa: el comercio electrónico es una herramienta concreta de desarrollo federal. Hoy, miles de PyMEs pueden vender desde cualquier punto del país y llegar a todo el territorio. Ese crecimiento tiene un impacto concreto en Argentina. Somos más de 16.000 personas trabajando en Mercado Libre, en 2025 exportamos servicios por u$s 878 millones y aportamos u$s 1999 millones en impuestos propios, el nivel histórico más alto. Si tuviera que resumir 2025 en dos hitos para Argentina diría, por un lado, la expansión y robustecimiento de la red logística, con nuevas aperturas. Por otro, el lanzamiento de la tarjeta de crédito, que a través de Mercado Pago fortalece la expansión del crédito y ofrece soluciones para que personas y PyMEs administren mejor su dinero. -El año pasado calificaste el 2024 como excelente. ¿Cómo calificas el 2025? También fue bueno porque consolidamos nuestro crecimiento con mayor escala y mayor eficiencia. No solo crecimos en volumen, sino que mejoramos la calidad del servicio. Pero, en América Latina sigue habiendo enormes oportunidades: el e-commerce todavía representa una porción relativamente baja del retail total y millones de personas aún no acceden a servicios financieros formales. Eso significa que el desafío y el potencial siguen siendo enormes. -¿Les sorprendió el crecimiento de la Argentina? ¿Según sus números, hay recuperación? ¿Qué expectativas tienen para 2026? Durante 2025 seguimos viendo un crecimiento en los artículos vendidos y una recuperación del consumo en categorías que habían estado más retraídas, especialmente en la primera mitad del año. Durante el periodo eleccionario del segundo semestre del 2025, la incertidumbre produjo volatilidad cambiaria, lo que generó una desaceleración del consumo. Desde noviembre empezamos a ver nuevamente una recuperación en la actividad. Nuestras ventas crecieron en Argentina un 41% en unidades en 2025, reflejando la creciente penetración del e-commerce, que aún mantiene más del 85% del volumen total del comercio fuera de internet. Esto nos hace muy optimistas a mediano plazo. La Argentina está atravesando un proceso de transformación que requiere consistencia en el tiempo. Creemos que es fundamental consolidar la estabilidad y el orden macroeconómico porque el potencial de nuestro país es enorme. -¿Qué tendencias se están consolidando? Una de las tendencias estructurales en la región es cómo la tecnología está ampliando el acceso al crédito y permitiendo que más personas y PyMEs puedan financiar su consumo o hacer crecer sus negocios. En América Latina todavía hay millones de personas y pequeños comercios que históricamente estuvieron fuera del sistema financiero, y ahí la tecnología marca la diferencia. En Mercado Pago seguimos fortaleciendo una cartera de crédito robusta, apoyada en modelos de análisis de riesgo que nos permiten ofrecer financiamiento más adecuado al perfil y comportamiento de cada usuario. Más allá de las tendencias del momento, nuestra visión de largo plazo no cambia, lo que evoluciona es la forma de ejecutarla: con nuevos productos, más tecnología y con mayor foco en la experiencia de los usuarios, especialmente en el negocio fintech dónde estamos viendo muy buena evolución en los indicadores de NPS -satisfacción de los usuarios-, una métrica clave para nosotros. -¿Qué categorías crecieron más y a cuáles les van a poner más foco? Como comenté, en términos de unidades vendidas en el año, en Argentina crecimos un 36 por ciento. En la primera mitad del año hubo un crecimiento de demanda en categorías como deportes, belleza o productos para el hogar aunque en el último trimestre, principalmente por el aumento de las tasas de interés, se redujo la compra con financiamiento y eso produjo una leve reducción del crecimiento en categorías de tickets más alto. Vemos que hay buenas oportunidades de seguir creciendo en algunas categorías como supermercado y delivery de comidas a las cuales estamos apostando. -¿Cómo les fue con la compra internacional? ¿Cómo va a evolucionar este segmento? ¿Hoy qué porcentaje de las ventas representa? La compra internacional es un segmento que viene creciendo de manera sostenida aunque aún representa una porción minoritaria del total. En otros mercados está más consolidado porque su desarrollo comenzó antes; en Argentina la apertura es más reciente por lo que el segmento está en plena expansión. Se trata de un mercado estimado en alrededor de u$s 10.000 millones a nivel regional, que tiene mucho por crecer. Lo vemos como un complemento que amplía la oferta de productos y le da más opciones a nuestros usuarios. Creemos que la apertura comercial es beneficiosa y que más competencia y variedad benefician al consumidor. Por eso, abrimos un hub logístico en China para ampliar la oferta de productos. -¿La apertura tuvo que ver con la llegada de Shein y Temu? Como te podrás imaginar, la apertura del hub en China se viene pensando hace varios años. No se abre un hub de un día para otro y desde que empezó a abrirse la economía en la Argentina eso empieza a dar oportunidades y el objetivo era ir a buscar ofertas en este caso asiáticas, pero también en los Estados Unidos. Estar ahí significa poder conseguir quienes estén dispuestos a vender y para eso es fundamental tener presencia local: te permite hace el onboarding de vendedores que, para aclararlo, no es solo para Argentina, es para todos los países. -¿La competencia con las plataformas en la Argentina escaló más? Acá todo escala un poco más, pero la competencia es mucho más feroz en el resto de los países que en la Argentina. En México, hace tiempo que los asiáticos están vendiendo; en Brasil también, además de tener players locales. Tal vez el principal competidor hoy no es Temu, sino, en Brasil, un jugador que se llama Shopee que es de Singapur y que tiene un modelo distinto al de Temu que te manda productos desde China. Shopee ya está instalado en Brasil. Compiten mano a mano con nosotros porque tienen presencia local y están empezando a hacer desarrollo logístico. -¿Cuál es la apuesta más ambiciosa que hoy están haciendo y que todavía no se refleja en los números? En Mercado Libre tenemos muchos proyectos que todavía no ven la luz y que tienen el potencial de ser muy disruptivos. No hay una sola iniciativa que vaya a cambiar el negocio, sino varios proyectos que, en conjunto, creemos que van a seguir transformando y fortaleciendo el ecosistema. Una apuesta muy relevante es la tarjeta de crédito de Mercado Pago, que lanzamos el año pasado en el país. A nivel regional ya superamos las 2,8 millones de tarjetas emitidas, y en Argentina todavía está en etapa de expansión, con muy buena adopción por parte de los usuarios. Otra de las apuestas más ambiciosas es llevar Mercado Play a mayor escala como parte de una experiencia digital más cotidiana para millones de personas en la región. A futuro también abre oportunidades para experiencias más integradas con el ecosistema, como por ejemplo formatos publicitarios que conecten descubrimiento con compra. Por otro lado, estamos impulsando el delivery de comida dentro de nuestras apps. Ya funciona muy bien en CABA y AMBA y estamos comenzando a expandirlo a otras ciudades del país. -¿Qué significa la formalización de Meli Log en la Argentina? Meli Log es la unidad de logística de Mercado Libre y viene operando como tal desde hace muchos años. Lo que hicimos recientemente fue solicitar una inscripción como prestador de servicios postales internacionales (courier), que responde a una cuestión estrictamente administrativa y que nos permite tener mayor visibilidad sobre las gestiones de nuestros proveedores, especialmente en procesos aduaneros. Nuestra operación actual se mantiene tal como está, igual que los envíos nacionales y el servicio que reciben los usuarios. Seguimos trabajando, como hasta ahora, con transportistas y operadores logísticos debidamente autorizados. -¿Piensan entrar en el negocio de la última milla? No, no lo tenemos en nuestros planes. Vamos a seguir trabajando como hasta ahora con operadores logísticos que resuelven la última milla. -Seguís viendo más oportunidades de crecimiento del negocio fintech que en e-commerce? El comercio electrónico en América Latina todavía tiene muchísimo recorrido: la penetración sigue siendo relativamente baja y, a medida que mejora la logística y la experiencia, más categorías y más compradores se incorporan al canal online. Sin embargo, el negocio fintech tiene un potencial mayor porque la inclusión financiera en la región todavía es baja. Ahí la oportunidad es amplia y va mucho más allá de un caso puntual. En Argentina, por ejemplo, 1,3 millones de personas cobran asignaciones y beneficios de ANSES a través de Mercado Pago. Para muchos, esa es su primera puerta de entrada al sistema financiero formal, y desde ahí pueden empezar a construir historial, acceder a productos y operar de manera más eficiente. A esto se suma la oportunidad de seguir ampliando el acceso a más productos financieros, como el crédito, las tarjetas de crédito o los seguros. Por último, en el segmento de jubilados también hay una oportunidad para que las personas elijan con libertad donde perciben sus ingresos. De hecho, a más del 60% de los jubilados les gustaría poder cobrar sus haberes a través de billeteras virtuales porque es lo que usan en la práctica. -¿Cómo viene el negocio de las tarjetas de crédito? ¿Y con los fondos de inversión? Ambos son muy valora dos. En inversiones, más de 18 millones de personas invierten en pesos a través de Mercado Pago y desde 2020 generaron más de u$s 3000 millones en rendimientos; desde el año pasado, además, sumamos la opción de comprar e invertir en dólares. La tarjeta de crédito está en expansión gradual: ya hay un millón de tarjetas emitidas. La lanzamos sin costo de mantenimiento porque el 60% de los argentinos no contaba con una y por ahora estamos viendo buenos niveles de aceptación y uso. -¿Les preocupa que aún no se pueda pagar sueldos en billeteras? Los datos nos dicen que 9 de cada 10 argentinos quieren decidir cómo y dónde cobrar su sueldo o haber. Y para nosotros, el punto central es ese: que las personas puedan elegir la opción que consideren más conveniente para gestionar sus ingresos. Hoy lo que ocurre en la práctica es que miles de personas pasan su dinero de una cuenta bancaria a una cuenta digital ni bien cobran. Cuando hay competencia y libertad de elección, el sistema funciona mejor y los usuarios reciben mejores servicios, cosa que hoy no ocurre. Sabemos que en algún momento va a pasar, y seguiremos mejorando para que ocurra en algún momento del tiempo. -Mercado Ads viene creciendo fuerte. ¿Puede convertirse en un tercer gran pilar junto a commerce y fintech? Mercado Ads viene creciendo muy fuerte y es una pieza cada vez más relevante dentro de nuestro ecosistema, con cada vez más anunciantes. Pero más que verlo como un “tercer pilar” independiente, lo vemos como una extensión natural de nuestro negocio: fortalece todo el ecosistema porque ayuda a las marcas a vender más, a los vendedores a ganar visibilidad y a los usuarios a descubrir productos. No compite con commerce ni con fintech, los potencia. Creemos que el retail media en América Latina todavía está en una etapa temprana, y ahí hay una oportunidad enorme hacia adelante. -¿Qué riesgo externo les preocupa más para 2026: macro, regulatorio, competencia o crédito? Operamos en América Latina hace más de 25 años, así que estamos acostumbrados a gestionar volatilidad macroeconómica, cambios regulatorios y entornos competitivos dinámicos. Son variables que forman parte del contexto natural de la región y de la manera en que se hacen los negocios. Respecto a la competencia, lo hacemos en toda la región desde hace muchos años con empresas de primer nivel mundial, y esa competencia nos obliga a innovar más rápido, ejecutar mejor y mantener siempre una mirada de largo plazo. Nos gusta competir y sobre todo nos gusta ganar. Nuestra cartera de créditos viene creciendo muy fuertemente en toda la región, es muy sana y no vemos mayores riesgos en ese frente. -¿La reforma laboral le viene bien a Marcado Libre? La reforma laboral le viene bien al país, más allá de Mercado Libre. Hay muchos puntos de la reforma que son positivos para todas las empresas y por lo tanto también para nosotros. <AP>