Fracasó con dos proyectos, no se rindió y fundó una chocolatera que vende u$s 9000 M

A nivel global su dominio no logró extenderse como en los Estados Unidos, donde llegó a ser conocido como el rey del caramelo . Pero este apodo no le impidió luego ganarse la corona como uno de los principales productores de chocolate de la región. Milton Hershey descubrió muy joven su pasión por los dulces, sin embargo, antes de triunfar primero tuvo que tropezar varias veces. Hoy, la compañía que creó factura más de u$s 7000 millones y maneja marcas reconocidas mundialmente como los Kisses, Reese's Peanut Butter Cups y Twizzlers .

Hershey nació en 1957 en Derry Church, una pequeña localidad de la zona rural de Pensilvania. Sus padres eran menonitas muy estrictos y desde pequeño empezó a trabajar en una imprenta local. Luego, a los 14 años, pasó a ser aprendiz de un maestro golosinero en Lancaster. Ahí descubrió su pasión por los dulces y sus progenitores finalmente apoyaron su vocación.

Milton Hershey, fundador de la compañía. Aprendió a hacer dulces a los 14 años.

Después de cuatro años aprendiendo las técnicas y secretos del mundo de las golosinas, Hershey decidió abrir su propia tienda en Filadelfia con tan solo 18 años. Pero el negocio no salió como esperaba y tuvo que declararse en bancarrota.

Nuevo intento

Con esa experiencia a cuestas optó por mudarse a Denver, Colorado, donde trabajó como productor de "caramel" (caramelos hechos a base de azúcar y leche). Vio una oportunidad en este nicho, así que en 1886 regresó a Pensilvania para fundar Lancaster Caramel Company.

El negocio no tenía una mala performance, pero tampoco lograba el éxito que Hershey buscaba. En 1893, durante una exposición en Chicago, el emprendedor vio unas máquinas alemanas para producir chocolate y las compró para empezar a hacer caramels bañados.

Hershey's vendió sus primeras barras de chocolate en 1900

Hershey Chocolate Company nació en 1894 como una subsidiaria de su empresa principal y seis años después lanzó su primera barra de dulce hecha en su nueva fábrica. En ese momento decidió apostar todo por ese nuevo producto. Vendió Lancaster Caramel Company por u$s 1 millón y se enfocó 100% en los chocolates. Su obsesión era producir chocolate con leche de manera masiva y volverlo un dulce más accesible .

Besos furor

Su primer éxito fueron los Hershey's Kisses lanzados en 1905. Incluso el empresario patentó su distintivo "penacho" en 1924 cuando empezaron a envolverlos de manera automatizada. A los besos le siguió Mr. Goodbar en 1925 y dos años más tarde la firma debutó en la bolsa de Nueva York.

Hershey's patentó la forma distintiva de los Kisses en 1924

Hershey murió en 1945 a los 88 años. Tras su partida la compañía continuó creciendo, pero a partir de la compra de otros jugadores. Por caso, se quedó con H.B. Reese Candy Company en 1963 y Y&S Licorice, dueños de Twizzlers, en 1977. Además consiguieron la producción y venta de Kit Kat en los Estados Unidos.