Javier Milei retoma su agenda internacional esta semana con un nuevo viaje a Estados Unidos. El destino esta vez es Los Ángeles, donde el miércoles 6 de mayo participará de la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken, uno de los encuentros más relevantes del calendario financiero y empresarial a nivel mundial. El vuelo presidencial partirá el martes 5 a la tarde y llegará a California en la madrugada del miércoles. Ese mismo día, antes de subir al escenario del foro, Milei mantendrá una reunión con Michael Milken, fundador y presidente del instituto, seguida de un encuentro con un grupo reducido de empresarios. Su disertación ante la conferencia está prevista para el mediodía, hora local. Por la noche, la comitiva emprenderá el regreso a Buenos Aires, con arribo estimado para el jueves al mediodía. Acompañarán al Presidente el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford. El Instituto Milken convoca cada año a una constelación de nombres del mundo de las finanzas, la tecnología, los negocios y la política. Entre sus participantes históricos figuran Bill Clinton, la directora del FMI Kristalina Georgieva, el CEO de Nvidia Jensen Huang y la reina Rania de Jordania. El lema de esta edición es “Liderando en una nueva era”. No es la primera vez que Milei ocupa un lugar en ese escenario. En 2024 ya había participado del mismo foro, donde aseguró ante inversores que Argentina tenía “todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”. Un año después, volvió a exponerse ante ejecutivos de firmas como JP Morgan, Chevron, Amazon Web Services, PIMCO y Citi, entre otras. Este desplazamiento se suma a una agenda norteamericana que viene siendo intensa. En lo que va de 2026, Milei ya pisó Washington, Miami y Nueva York. En marzo encabezó la Argentina Week organizada por la embajada junto a JP Morgan y Bank of America, donde volvió a trazar su visión de un país en proceso de convergencia hacia las economías más desarrolladas. En la última semana, antes de este nuevo viaje, el Presidente participó de la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso y visitó el portaaviones nuclear USS Nimitz durante los ejercicios navales Passex 2026 del Comando Sur estadounidense en aguas argentinas.