Camuzzi Gas Inversora, el grupo que encabeza Alejandro Macfarlane, dio un paso definitivo para el proyecto propio de exportación de gas natural licuado (GNL) que, con una inversión de u$s 3900 millones, desarrollará en La Plata. Firmó un memorándum de entendimiento (MoU) con Vitol para que el trader global de commodities sea el off taker y compre hasta el 100% de la producción, planificada en 2,4 millones de toneladas anuales (MTPA). El acuerdo, además, contempla la eventual adquisición de una participación accionaria de LNG del Plata, como se llama la sociedad el emprendimiento, hoy 100% de Camuzzi. “Este acuerdo representa un paso estratégico en la integración de la Argentina al mercado global de GNL. A través de LNG del Plata, buscamos desarrollar una infraestructura competitiva para la exportación de gas natural licuado, generar valor sostenible, atraer inversiones y contribuir a la seguridad energética, tanto a nivel local como nacional”, declaró Macfarlane, presidente de Camuzzi Gas Inversora, a través de un comunicado. “Creemos que la Argentina tendrá un rol relevante en la creciente demanda global de GNL gracias a sus abundantes reservas de gas, con el potencial de convertirse en una fuente de suministro diversificada y confiable para nuestros clientes”, aportó, en tanto, Pablo Galante Escobar, Head of LNG de Vitol. Macfarlane -que se convirtió en 2017 en el controlante de Camuzzi, la mayor distribuidora de gas de la Argentina- anunció en diciembre su intención de desarrollar un proyecto de u$s 3900 millones a invertir a lo largo de 20 años para exportar GNL. LNG del Plata está ubicado en el puerto de La Plata y cuenta con acceso a la infraestructura de transporte de gas natural que proviene de Vaca Muerta (una de las empresas de Camuzzi, Camuzzi Gas del Sur, es la distribuidora de gas de La Patagonia). El objetivo es que, una vez puesta en marcha, la iniciativa alcance una capacidad nominal mínima de 2,4 MTPA. Según el MoU anunciado, Vitol podrá adquirir hasta el 100% de su producción, mediante un acuerdo de offtake de largo plazo. También evaluará la posibilidad de hacer una inversión accionaria de largo plazo en la sociedad. La abundancia de recursos gasíferos de Vaca Muerta -segunda reserva de gas natural no convencional del mundo y cuarta de petróleo, cuya extracción trae, también, mucho gas asociado- puso a las productoras locales a acelerar en distintos proyectos para monetizarlos. Con el consumo doméstico sobradamente abastecido, la exportación vía gasoductos no es suficiente, explican los ejecutivos del sector, que, por esa razón, ven al GNL como el gran negocio de Vaca Muerta. A mediados de 2024, Pan American Energy (PAE) firmó un acuerdo con la noruega Golar para un proyecto al que, meses después, se sumaron YPF, Pampa Energía y Harbour Energy. Esa iniciativa ya tiene decisión de inversión tomada para dos barcos, con una capacidad de producción conjunta de 6 MTPA. Se estima un desembolso, hasta ahora, de u$s 15.000 millones. En marzo, Southern Energy -el joint venture que lidera PAE- firmó un contrato con la alemana SEFE para que, en ocho años a partir de 2027, le compre 2 MTPA, el 80% de la producción del primer barco, Hilli Episeyo. Esa será la primera fase del proyecto Argentina LNG de YPF. Para la segunda, la empresa que impulsa Horacio Marín ya tiene dos socios: la italiana Eni y la emiratí XRG, filial de Adnoc. Se proyecta una inversión de u$s 30.000 millones. Con esos dos socios, ya hay 12 MTPA asegurados y Marín es muy optimista de que serán 18 MTPA. Quiere tomar la decisión de inversión antes de fin de año. Otra iniciativa es la que anunció Hugo Eurnekian, CEO de Compañía General de Combustibles (CGC), el mes pasado, en Houston. El proyecto Janus, de u$s 2600 millones de inversión, consiste en aprovechar la infraestructura de Transportadora Gas del Norte (TGN) y de Gas Andes (operadora del gasoducto a Chile), en las que CGC es accionista, y exportar GNL a Asia por el Pacífico. Por su parte, Vitol es uno de los grandes players del comercio mundial de materias primas. Fundada en Rotterdam, Países Bajos, en 1966, 10 años después mudó su sede a Suiza. Hoy, atiende a clientes a través de 40 oficinas en el mundo. En 2025, tuvo ingresos por encima de los u$s 340.000 millones. Además de su negocio principal, invierte más de u$s 13.000 millones anuales en infraestructura. Ingresó al mercado de GNL en 2000. El año pasado, entregó 23 millones de toneladas métricas de ese producto. En la Argentina, además de su oficina de Buenos Aires, tiene una terminal de almacenamiento en Zárate, cuya capacidad total asciende a 250.000 metros cúbicos (m3) de combustible. Vitol tiene intención de expandir su operación en el país. En 2024, Synergia Oil -una de sus sociedades locales- aprobó una reforma de estatuto que habilitó a otra firma, Vitol Power Argentina, a asumir sus operaciones y explotar estaciones de servicio con bandera propia. También, podrá ofrecer agroservices y centros de lubricación, además de comercialización y distribución de combustibles y lubricantes. El año pasado, participó en la licitación internacional que hizo Raízen para vender su negocio en la Argentina: la refinería de Dock Sud y la red de más de 700 estaciones de servicio que operan bajo la marca Shell en la Argentina. Actualmente, la venta de esa operación se está negociando con otro trader internacional: el grupo suizo Mercuria.