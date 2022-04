Las 10 familias más ricas del mundo: cuáles son y de dónde vienen sus fortunas

Mientras la mayoría de las personas del mundo vieron como muchos de sus ingresos disminuyeron durante la pandemia, cuando estás entre las familias más ricas del mundo, hay muy pocas cosas que realmente puedan afectarte.

Los 10 máximos millonarios del mundo duplicaron su fortuna en pandemia, pero el resto del mundo es más pobre

Las fortunas de las 10 personas más ricas del mundo aumentaron de u$s 700.000 millones a u$s 1,5 billones, según un estudio realizado por la organización no gubernamental sobre desigualdad Oxfam.

LAS 10 FAMILIAS MÁS RICAS DEL MUNDO

1. Familia Walton (EEUU)

Con u$s 238.200 millones, los Walton fueron la familia más rica en 2021, según un informe elaborado por Bloomberg, gracias a su participación masiva en Walmart, la compañía más grande del mundo por ingresos. Incluso están por delante de los dos grandes multimillonarios de nuestra era: Elon Musk (u$s 234.000 millones) o Jeff Bezos (u$s 176.000 millones).

El gigante estadounidense de los hipermercados, con sede en Bentoville, Arkansas (EEUU), es el minorista más grande del mundo por ingresos, con unas ventas de u$s 559.000 millones en sus más de 10.500 tiendas en 24 países. La familia, que cuenta con tres generaciones, posee el 48% de la empresa. Además, es la compañía más grande en cuanto a número de empleados, con 2.300.000.

Jim Walton es, actualmente, el miembro de la familia con mayor patrimonio (u$s 63.500 millones), ocupando el puesto 17 de los más ricos del mundo, según el índice de Bloomberg.

2. Familia Mars (EEUU)

Mars es un fabricante mundial de alimentos de todo tipo, tanto para personas (M&M, Milky Way, Mars y Snickers, entre otros; también los chicles Orbit o Juicy Fruit) como para mascotas (Royal Canin, Eukanuba, Whiskas, Chappi y Pedigree). Sorprendentemente, los productos para mascotas suponen casi la mitad de los u$s 39.200 millones en ingresos de la compañía. La fortuna familiar alcanzó en 2021 los u$s 141.900 millones, casi u$s 100.000 millones menos que la de los Walton.

Frank Mars comenzó a vender caramelos de melaza con tan solo 19 años, y nueve años más tarde, en 1911, fundó la empresa Mars, con sede en McLean, Virginia (EEUU). Negocio de cinco generaciones en el que Jacqueline Mars, niega de Frank Mars, es una de las mujeres con más dinero del mundo, con un patrimonio actual estimado de u$s 50.700 millones, misma cantidad que su hermano John Mars.

3. Familia Koch (EEUU)

Koch es un conglomerado de empresas estadounidenses con numerosas filiales dedicadas a la fabricación, comercio e inversiones, cuyos propietarios son los hermanos Koch. Es propietaria de empresas como Invista, Georgia-Pacific, Flint Hill Resources, Koch Pipeline, Koch Fertilizer, Koch Minerals o Matador Cattle Company. En 2021, la fortuna familiar de tercer generación Koch alcanzó los u$s 124.400 millones.

Los hermanos Frederick, Charles, David y William heredaron la empresa petrolera del padre, quien la fundó en 1940. Sin embargo, una disputa fraternal por el control de Koch Industries a principios de la década de 1980 llevó a Frederick y William a dejar el negocio familiar mientras que Charles y David siguieron. Según el índice de riqueza de Bloomberg, tanto Charles Koch como Julia Koch (hija del fallecido David) cuentan con un patrimonio neto de u$s 60.400 millones.

4. Familia Hermès (Francia)

La sexta generación de la familia Hermès es propietaria de la empresa francesa de moda y complementos de lujo más conocida por sus bolsos Birkin, los cuales pueden llegar a costas cientos de miles de dólares. El patrimonio familiar asciende a la cantidad de u$s 111.600 millones.

En el tercer trimestre de 2021, Hermès facturó u$s 2.704 millones, un 31,5% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que en los nueve primeros meses contabilizó unos ingresos de u$s 7.543 millones, un 54% más que en el mismo periodo de 2020.

5. Familia Al Saud (Arabia Saudí)

La familia real cuenta con una historia monárquica que se remonta a casi un siglo y que da nombre a Arabia Saudí, puede atribuir su fortuna de u$s 100.000 millones a las reservas de petróleo de la nación. El príncipe heredero Mohammed bin Salman, hijo del séptimo monarca saudí, el rey Salman, controla personalmente activos por valor de más de u$s 1.000 millones.

Los vínculos con Saudi Aramco, la empresa más rentable del mundo y un gigante de la industria petrolera, garantizan que la familia real saudí continúe acumulando riqueza. Es difícil evaluarla con precisión, en parte porque la familia tiene hasta 15.000 miembros extendidos, muchos de los cuales han fundado negocios, contratos con el gobierno y más, con lo que su riqueza familiar sería mucho mayor.

6. Familia Ambani (India)

La familia Ambani es conocida por ser los dueños de Reliance Industries, un conglomerado de empresas con sede en Bombay, India, que es considerado el mayor complejo de refinado de petróleo del mundo.



Dhirubhai Ambani, el padre de Mukesh y Anil, comenzó a construir Reliance Industries en la década de 1950. Cuando Dhirubhai murió en 2002 sin dejar testamento, su viuda negoció un acuerdo entre sus hijos sobre el control de la fortuna familiar.

Mukesh ahora está al frente del conglomerado con sede en Mumbai y vive en una mansión de 27 pisos que ha sido llamada la residencia privada más cara del mundo.

La fortuna de los Ambani llega hasta los u$s 93.700 millones, mientras que la de Mukesh Ambani, undécima persona más rica del mundo y primera en Asia por delante de Gautam Adani, cuenta con un patrimonio de u$s 90.200 millones. Los ingresos de Reliance Industries en el tercer trimestre de 2021 fueron de u$s 26.143 millones, frente a los u$s 17.193 millones del ejercicio anterior.

7. Familia Wertheimer (Francia)

Los Wertheimer son propietarios de la legendaria Chanel, una de las casas de lujo francesas más prestigiosas del mundo, conocida, entre otras cosas, por dar a luz a su famoso "pequeño vestido negro" y el perfume Chanel número 5. Los hermanos franceses Alain y Gerhard Wertheimer ahora son los copropietarios de la compañía que su abuelo fundó junto con la diseñadora Gabrielle Coco Chanel.

La tercera generación de los Wertheimer posee una fortuna de u$s 61.800 millones, y ambos hermanos ocupan el puesto 47 y 48 en la lista de multimillonarios de Bloomberg, con un patrimonio neto de u$s 29.800 millones cada uno.

8. Familia Johnson (EEUU)

Fidelity Investments o Fidelity Management and Research es una empresa estadounidense especializada en gestión de activos y fondos de pensiones. Dirigida por Edward C. Johnson III y su hija Abigail Johnson, tiene sede social en Boston, Estados Unidos.

Con tres generaciones a sus espaldas, la familia Johnson tiene un patrimonio de u$s 61.200 millones. En el puesto 77 de las grandes fortunas se encuentra Abigail Johnson, con u$s 21.400 millones.

9. La familia Boehringer-Von Baumbach (Alemania)

Hay dos de las familias más ricas del mundo que provienen de Alemania. La primera es la familia Boehringer-Von Baumach y la segunda es la familia Albrecht.

En 1885, Albert Boehringer fundó una empresa farmacéutica alemana llamada Boehringer Ingelheim. La empresa tiene ahora más de 130 años, pero sigue prosperando. En la época del coronavirus, la compañía está evaluando más de un millón de compuestos que podrían identificar moléculas potenciales y ayudar a combatir el virus. Su patrimonio neto es de u$s 45.700 millones.

10. La familia Albrecht (Alemania)

Con un patrimonio neto de u$s 41.000 millones, los últimos en la lista son los Albrecht. Dos hermanos, Theo y Karl, se hicieron cargo de la tienda de comestibles de sus padres después de estar de servicio durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años, estos dos hermanos convirtieron la tienda en Aldi, una cadena alemana de supermercados de descuento a nivel nacional.

Sin embargo, estos hermanos se separaron en 1960 y formaron sus propias empresas, Aldi Nord y Aldi Sued. En 1979, el lado de la familia de Theo incluso compró Trader Joe's. Sus hijos, Theo Jr y Berthold dividieron Aldi Nord entre ellos. Los hijos de Karl, Karl Albrecht Jr y Beate Heister, por otro lado, heredaron la riqueza de su padre después de su muerte en 2014.