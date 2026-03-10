Si eres seguidor de la forma de pensar y de llevar los negocios del magnate mexicano Carlos Slim, presta atención a las noticias más recientes que tienen que ver con el hombre más rico de México. Resulta que la Fundación Carlos Slim lanzó un nuevo contenido educativo gratuito para ayudar a las personas a desarrollar habilidades digitales y mejorar sus oportunidades laborales mediante herramientas tecnológicas. A través de la plataforma Biblioteca Digital Telmex, impulsada junto con Telmex, el proyecto refleja la visión educativa asociada al empresario Carlos Slim y permite acercar el conocimiento a cualquier persona que busque mejorar su talento y aumentar sus ingresos. La Biblioteca Digital Telmex fue creada para ampliar el acceso al conocimiento mediante herramientas digitales, cursos y videoconferencias disponibles para cualquier usuario con conexión a internet. De acuerdo con la Fundación Carlos Slim, su objetivo es claro: “brindar a sus usuarios acceso a la educación digital a través de la tecnología a fin de impulsar sus competencias y talentos”. El programa educativo también busca mejorar las oportunidades de desarrollo académico y profesional de las personas mediante capacitación accesible y contenidos prácticos. La organización destaca que estas iniciativas permiten que más personas “aumenten sus oportunidades de desarrollo personal, académico y laboral y mejoren su calidad de vida”. Entre los contenidos disponibles destaca la videoconferencia “Presentaciones con Genial.ly”, que enseña a crear presentaciones digitales atractivas utilizando herramientas en línea. El curso es impartido por la especialista Jhoselyn Maricruz Oropeza Ortiz y está disponible a través del canal de YouTube de la Biblioteca Digital Telmex, donde se comparten contenidos educativos y conferencias. Según la Fundación Carlos Slim, su misión es impulsar la formación integral de personas de todas las edades para que desarrollen habilidades útiles para el mundo laboral. La institución también trabaja con gobiernos, universidades y organizaciones sociales para que sus programas educativos y de desarrollo humano beneficien a la mayor cantidad de personas, especialmente a los grupos más vulnerables.