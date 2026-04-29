Ya se definió quién construirá el gasoducto de Vaca Muerta al Golfo San Matías, en Río Negro, para exportar gas natural licuado (GNL). Será la unión transitoria de empresas (UTE) integrada por la argentina Víctor Contreras y la italiana Sicim. Ganó, por unanimidad, la licitación privada que realizó San Matías Pipeline, la sociedad entre Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, para desarrollar el proyecto de Southern Energy (SESA), joint venture que iniciará las exportaciones argentinas de GNL a mediados de 2027. La UTE ganadora habría presentado una oferta de u$s 530 millones para la obra, u$s 80 millones más competitiva que la segunda propuesta, correspondiente a la sociedad entre Techint Ingeniería y Construcción y Sacde, la constructora de Marcelo Mindlin (presidente de Pampa Energía), aseguran fuentes con conocimiento de la licitación. De esta forma, SESA -que tiene a PAE como mayor accionista, con el 30%- avanza con el primer proyecto de exportación de GNL de la Argentina. En enero, el joint venture ya había adjudicado al proveedor de los caños, de 36 pulgadas de diámetro: la empresa india Welspun. También Techint quedó relegada en esa compulsa. Como fue de público conocimiento -en especial, por la dimensión política que tomó luego la licitación-, el holding que lidera Paolo Rocca participó a través de Tenaris, su holding de productoras de tubos de acero. (NOTICIA EN DESARROLLO)