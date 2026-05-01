Si alguna vez fantaseaste con armar las valijas y empezar de cero en un entorno natural, esta puede ser la oportunidad única que estabas buscando. En el corazón de Soria, una de las provincias más castigadas por la despoblación en España, el pequeño pueblo de Arenillas lanzó un plan desesperado pero tentador: ofrece viviendas rehabilitadas con alquiler gratuito y puestos de trabajo para quienes se animen a repoblar sus calles. Este fenómeno, conocido como la “España Vaciada”, llevó a que muchos municipios pequeños inviertan sus presupuestos en infraestructura para atraer a nuevos residentes, especialmente a familias con hijos que aseguren el relevo generacional. El ayuntamiento no se limitó a una simple invitación. Para garantizar que los nuevos habitantes se queden, el pueblo puso a disposición siete departamentos totalmente equipados. El beneficio principal es que no se cobra alquiler, lo que permite a una familia ahorrar significativamente en costos de vida básicos. Pero el plan va más allá de un techo. Conscientes de la realidad actual, las autoridades priorizaron la tecnología: El objetivo principal de la convocatoria son las familias con hijos. En Arenillas saben que sin chicos no hay futuro, por eso la logística educativa está resuelta. Aunque el pueblo es pequeño, los menores pueden asistir a la escuela de Berlanga de Duero, ubicada a 20 kilómetros, con transporte y educación gratuita garantizada. Si te interesa postularte, tenés que saber que el proceso de selección es riguroso. Los interesados deben enviar una solicitud detallada a la administración municipal de Arenillas, explicando su proyecto de vida y cómo podrían aportar a la comunidad. La iniciativa de Arenillas no es un caso aislado, sino que forma parte de una tendencia europea para revalorizar la vida en la montaña. Mientras que en Soria el objetivo es social, en otros lugares el enfoque es científico. Por ejemplo, el centro Eurac Research en Italia lanzó recientemente una búsqueda de voluntarios para vivir un mes gratis en los Alpes. Sin embargo, en ese caso se trata de un estudio sobre cómo la altitud afecta la salud humana en el Parque Nacional Stelvio. A diferencia de otros programas (como las famosas “casas a 1 euro” que requieren inversiones altísimas en refacciones), el plan de Arenillas entrega la vivienda lista para habitar, lo que lo convierte en uno de los proyectos más accesibles para quienes buscan una transición rápida hacia la vida rural europea.