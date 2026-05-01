Tras un mes de marzo favorable, que ilusionó al sector, las ventas de autos 0 km volvieron a caer en abril, retomando la senda negativa del primer bimestre del año. El sector registró 47.564 unidades en abril, una baja del 13,6%, respecto del mismo período del año pasado, cuando se habían patentado 55.025 vehículos. La cifra vuelve a encender las alertas en la industria. La comparación contra el mes anterior también resultó desfavorable: se patentaron 1636 unidades menos que en marzo, cuando el registro había alcanzado 49.200 vehículos. El acumulado anual también acusa el golpe. Entre enero y abril de 2026 se registraron 205.114 unidades, un 5,7% por debajo del mismo período de 2025, que había cerrado con 217.500 patentamientos. La brecha se amplía a medida que pasan los meses. Los autos particulares lideraron la caída, con una baja interanual del 12,3%. Los comerciales livianos sufrieron aún más: retrocedieron un 20,2% respecto a abril del año pasado. Solo el segmento de vehículos pesados logró mantenerse estable frente al mismo período de 2025. La combinación de ambos segmentos explica casi por completo el desempeño negativo del mes. Los livianos representan la gran mayoría del mercado y su desaceleración arrastró al número total de patentamientos hacia abajo de forma contundente. Desde ACARA, su presidente Sebastián Beato ofreció una lectura más amplia del fenómeno: “El mercado se está transformando, hay una nueva oferta, con precios que se están acomodando a la baja, por la eliminación de impuestos, pero sobre todo por la competencia de nuevas marcas, entre ellas las asiáticas que han desembarcado con precios muy convenientes y gran equipamiento". Beato también incluyó en ese análisis a las marcas tradicionales, que “han sumado modelos y reconvertido sus diseños, versiones y precios”. El resultado es un mercado más competido, con más opciones para el consumidor. Uno de los fenómenos más llamativos fue la irrupción china. La Ford Territory, vehículo fabricado en el gigante asiático, ocupó el tercer lugar del ranking mensual con 1570 unidades patentadas. Es la primera vez que un auto de origen chino alcanza esa posición destacada. El podio completo de abril quedó encabezado por la Toyota Hilux con 2.346 unidades, seguida del Peugeot 208 con 1.819 y la mencionada Territory en tercer lugar. Un resultado que marca un antes y un después en el mercado local. El crecimiento de los eléctricos también sorprendió. Se patentaron 723 unidades en ese segmento, más de siete veces el nivel registrado un año atrás. BYD concentra la mayor parte de ese mercado, impulsado por modelos urbanos de precio accesible. El BYD Dolphin Mini lideró con 457 unidades y una participación del 63,2% dentro del segmento eléctrico. El BYD Yuan Pro sumó otras 119. Entre ambos modelos explicaron casi ocho de cada diez eléctricos patentados durante el mes. En el ranking mensual de marcas, Toyota se impuso con 6691 patentamientos. Volkswagen quedó segunda con 5538 y Fiat tercera con 5.021. Sin embargo, en el acumulado enero-abril el orden cambia. Volkswagen lidera el año con 27.357 unidades. La sigue Toyota con 25.937 y Fiat con 24.119. Entre las tres marcas concentran el 40% de los patentamientos totales, con apenas 1,6 puntos de diferencia en participación de mercado entre la primera y la tercera. La competencia entre las marcas líderes es inusualmente pareja. Esa cercanía en los números refleja un mercado en transición, donde ninguna marca logra distanciarse de forma contundente del resto. A pesar del contexto adverso en volumen, desde ACARA mantienen una proyección estable para el cierre del año. Beato señaló que “proyectamos un 2026 muy similar a 2025 en cuanto a la cifra global de patentamientos”. El directivo destacó el beneficio concreto para el consumidor: “El gran ganador de esta competencia es el cliente. Una macroeconomía más ordenada y un dólar quieto favorecen también a la presencia de ofertas y verdaderas oportunidades para todos". Las condiciones macroeconómicas juegan a favor de quien busca comprar un auto. La estabilidad cambiaria, la baja de impuestos y la presión competitiva entre marcas generaron una estructura de precios más atractiva que en años recientes. Beato fue categórico al respecto: “Los clientes pueden encontrar hoy mejores condiciones de compra, por eso, es importante que la gente sepa que estamos en un momento muy conveniente para adquirir un vehículo cero kilómetro”. El mercado no crece en volumen, pero sí en diversidad. La transformación de la oferta, con nuevos jugadores asiáticos y marcas generalistas renovadas, configura un escenario distinto al de los últimos años. El desafío del sector será convertir esa mayor competencia en más patentamientos durante los meses que restan del año.