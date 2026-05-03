En el debate público argentino se repite, casi como un reflejo automático, que cuando empresas históricas cierran o entran en crisis, el culpable es “el modelo”. La discusión se agota en una falsa dicotomía: más Estado o más mercado. Sin embargo, esa simplificación oculta una cuestión más profunda: el problema no es el modelo económico en sí, sino las conductas, incentivos y decisiones humanas que operan dentro de él. Durante décadas, Argentina consolidó un entramado productivo condicionado por regulaciones, subsidios y privilegios sectoriales. En ese contexto, muchas empresas dejaron de competir en serio, no porque no pudieran, sino porque no lo necesitaban. El resultado fue una estructura empresarial que, en lugar de fortalecerse, se volvió dependiente y frágil. El problema central no es la apertura económica ni la competencia, sino la falta de adaptación a ellas. La competencia es, en esencia, un proceso de selección que premia a quienes hacen mejor las cosas. Como explicaba Friedrich Hayek, el mercado no es un sistema perfecto, pero sí el mejor mecanismo conocido para coordinar información dispersa y generar eficiencia. Cuando se evita la competencia, se distorsiona ese proceso y se generan incentivos perversos. Lo que hoy ocurre en Argentina no es una anomalía, sino la consecuencia lógica de años de malas señales. Las empresas que crecieron sin presión competitiva enfrentan ahora un entorno donde deben ser eficientes, innovadoras y sostenibles. Y muchas no lo logran. Pero eso no implica que el “modelo” esté fallando, sino que las estructuras previas no eran viables. La experiencia internacional refuerza este punto. Países que apostaron por la apertura y la competencia lograron desarrollar economías dinámicas y resilientes. Irlanda, por ejemplo, pasó de ser una economía rezagada a convertirse en un polo tecnológico global. Estonia, tras la caída de la Unión Soviética, adoptó reformas profundas basadas en la liberalización y la digitalización, y hoy es un referente en innovación. En ambos casos, el denominador común fue claro: reglas de juego que premian la eficiencia y castigan la ineficiencia. En este contexto, las reformas de libre mercado y libre comercio en Argentina buscan restablecer un principio básico: que las empresas sobrevivan por su capacidad de generar valor, no por su capacidad de obtener beneficios del Estado. La reducción del gasto público, la desregulación y la apertura económica no son caprichos ideológicos, sino condiciones necesarias para que funcione un sistema basado en la competencia real. Las críticas a este proceso suelen enfocarse en sus efectos inmediatos, especialmente en los cierres de empresas y la pérdida de empleos. Pero atribuir estos resultados al nuevo esquema es confundir causa con consecuencia. Esas empresas no están cayendo por la competencia en sí, sino porque no están preparadas para enfrentarla. Aquí es donde aparece el verdadero núcleo del problema: una cultura empresarial y política que, durante años, priorizó la supervivencia artificial por sobre la eficiencia. Se naturalizó la idea de que el éxito depende de factores externos —regulaciones, subsidios— en lugar de la propia capacidad de adaptación. Esa mentalidad es incompatible con cualquier sistema que aspire a generar crecimiento sostenido. Defender la competencia no es una cuestión ideológica abstracta; es reconocer cómo funcionan las economías que prosperan. La innovación, la inversión y el desarrollo surgen cuando existen incentivos claros para mejorar constantemente. Sin esa presión, las estructuras se vuelven rígidas, obsoletas y, finalmente, inviables. Argentina enfrenta hoy un proceso de sinceramiento. Las reglas están cambiando y, con ellas, las condiciones de supervivencia. Esto implica costos, pero también abre la puerta a un sistema más sano, donde las empresas que crezcan lo hagan por mérito y no por privilegio. Reducir el debate a “modelo sí o modelo no” es, en última instancia, una forma de evitar la discusión de fondo. Las reglas importan, pero lo que realmente define los resultados es cómo las personas actúan dentro de esas reglas. Sin una transformación en las conductas, ningún modelo, por más sofisticado que sea, puede funcionar correctamente.