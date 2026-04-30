Después de casi una década en pausa, JAWA vuelve a encender los motores en la Argentina. Esta vez lo hace con una inversión de u$s 5 millones que no solo apunta a traer nuevamente la marca checa al país, sino a rearmar su estructura comercial e industrial en un mercado que hoy ofrece condiciones muy distintas a las de su salida. Su regreso se enmarca en un momento oportuno, con un mercado de motos en crecimiento que, en 2025, se consolidó como uno de los mejores registros de los últimos 15 años, con más de 650.000 unidades patentadas, según datos de Acara. A esto se suma un escenario macroeconómico más flexible, que vuelve a habilitar la importación de componentes y amplía el margen para lanzar nuevos modelos. Pero para entender esta jugada en el tablero, hay que retroceder en el tiempo. En 1952, JAWA selló una alianza con la familia Martínez en la Argentina, vínculo que luego se formalizó en 2007 con la creación de la Fábrica Argentina de Motovehículos S.A. (Famsa), la estructura desde la cual comenzaron a ensamblar la marca a nivel local. Aunque ese esquema se sostuvo durante años, el contexto obligó a un nuevo cambio de rumbo. En diálogo con El Cronista, Roberto Martínez, presidente de RVM y actual representante de JAWA en la Argentina, explicó que la salida de la marca en 2017 no fue una decisión fácil, sino la consecuencia de un cambio estructural en la industria. “JAWA estuvo en el país de manera casi ininterrumpida hasta ese momento, pero se había quedado sin modelos competitivos a nivel global”, señaló. En aquel entonces, la producción original, basada en motos de dos tiempos, ya no lograba cumplir con las exigencias de homologación internacional. En paralelo, la compañía también necesitaba redefinir su estrategia local: “Entendimos que una fábrica argentina también tenía que tener su propia marca. Y ahí nace RVM”. Así, en 2017 Famsa decidió discontinuar temporalmente JAWA y avanzar con el desarrollo de su marca propia. Ese proceso marcó el inicio de una etapa que hoy, casi una década después, encuentra a la empresa en condiciones de retomar el vínculo con la marca checa. “Hoy la situación es completamente distinta: hay motos modernas, homologadas y con un precio competitivo”, explicó. Sobre esa nueva base, la Fábrica Argentina trazó un plan de crecimiento para facturar un total de u$s 13,5 millones en 2026 entre su propia marca, RVM, y el regreso de JAWA. El salto no es menor: esa cifra se traduce en un crecimiento cercano al 30% frente a 2025. Así, la apuesta queda clara. Famsa busca capitalizar el momento del mercado y usar este relanzamiento como trampolín para catapultar a la marca checa al lugar donde supo ser protagonista. “En los años 90 llegó a vender más que todas las japonesas juntas”, recordó Martínez. El plan de Famsa, no obstante, no apunta al mercado masivo. Con una producción proyectada de 2800 unidades en 2026, la empresa se posiciona en el segmento medio-alto, con un ticket promedio de u$s 4800. Dentro de ese volumen, JAWA representará cerca del 20%, con cuatro modelos de estética clásica (Bobber 42, JAWA 350, JAWA 42 y JAWA Adventure). “Somos una empresa de nicho. El 90% del mercado está por debajo de los 250 cc, y nosotros estamos por fuera de ese volumen. Apuntamos a un usuario que prioriza la experiencia, el diseño y el vínculo emocional con la moto”, definió Martínez. En una primera etapa, JAWA se comercializará en entre 40 y 50 concesionarios dentro de la red de 80 que tiene RVM en el país. Las primeras unidades llegarán en septiembre, con un ritmo inicial de alrededor de 70 motos mensuales. A futuro, la empresa evalúa ampliar la oferta con nuevas cilindradas (450 cc y 650 cc) y avanzar hacia esquemas mixtos de importación y ensamblado local. Desde la casa matriz, ven al país como una plaza estratégica dentro de América Latina. “El regreso de JAWA a Argentina en este momento histórico, a solo tres años de nuestro centenario, representa mucho más que una decisión comercial. Es el reconocimiento de una relación que trasciende décadas. Confiamos plenamente en que esta alianza renovada llevará a la marca a nuevas alturas en el mercado argentino”, expresó Jiřina Zárubová, gerente comercial de JAWA Moto. “Para nosotros no es solo un lanzamiento. Es volver a conectar con una historia de más de 70 años”, puntualizó Martínez.