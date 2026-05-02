Después de un 2025 donde el riesgo país tuvo fuertes oscilaciones y tocó su pico máximo en la previa electoral de octubre, el triunfo de La Libertad Avanza en la legislativas representó un alivio inmediato en los mercados. Esta señal de respiro tuvo su correlato con una caída sostenida del índice y cerró diciembre en 571 puntos, totalizando el año pasado con una baja de 64 unidades. Sin embargo, pese al superávit y el plan del Banco Central (BCRA) para engrosar las reservas, el indicador no logra romper la barrera de los 500 puntos. Si bien esta semana retrocedió y perforó los 540 bps, el indicador todavía representa más del doble que el promedio de América Latina. Esta volatilidad del riesgo país se enmarca en un plano internacional condicionado por los vaivenes del conflicto entre EE.UU. e Irán. A esto se le suma una serie de causas locales que configuran un escenario de cautela para los inversores internacionales. En un reciente informe, GMA Capital sintetizó la lectura del mercado: “Los fundamentos mejoran, pero para los inversores son, por ahora, condición necesaria”. En otras palabras, a pesar de los avances, el país todavía enfrenta varios obstáculos internos que dificultan el proceso a la baja del riesgo país. Aunque el país cerró el primer trimestre con un superávit primario de 0,6% del PIB y el BCRA acumuló compras por u$s 6700 millones en apenas cuatro meses, la mejora resulta es insuficiente si se la coteja con el desempeño de los países vecinos. Tal como señala la consultora, el indicador de sobrecosto financiero de la Argentina contrasta con los 404 de Ecuador o los 261 de América latina. “La sensación de que ´podríamos haber performado mejor´ está basada en la solidez de los fundamentos. Argentina no alteró su conducta fiscal (registró un resultado primario de 0,6% del PIB en el primer trimestre) y explotó la coyuntura de precios internacional por la vía comercial con un saldo en bienes de u$s 2523 millones solo en marzo", señalaron los analistas. En ese sentido, ¿cuáles son los 4 factores que están advirtiendo los inversores que no dejan caer el riesgo país? Uno de los factores que generan preocupación es la evolución de la actividad económica y el fenómeno de las “dos velocidades”. El relevamiento describe un período cada vez más heterogéneo, que se refleja en el dinamismo de algunos segmentos frente a la falta de impulso de otros. Por un lado, los sectores vinculados al comercio exterior muestran franco ascenso: la minería crece 9,9% interanual, el agro 8,4% y la intermediación financiera 6%. Por el otro, los rubros más intensivos en la creación de empleo siguen en descenso, con retrocesos en la industria (-8,7%), el comercio (-7%) y la construcción (-0,6%). Esta dualidad implica que existe la recuperación se sostiene, pero la realidad es dispar según el rubro. De cara a marzo, observaron que los indicadores anticipados sugieren un repunte de la actividad basado en acero y patentamiento de motos. No obstante, la debilidad de la demanda interna sigue siendo el principal condicionante del crecimiento, en un contexto donde “los sectores intensivos en empleo siguen rezagados y los salarios privados registrados se ubican aún un 3,5% en términos reales por debajo de noviembre de 2023″. “Con poco margen en el plano fiscal, el foco vuelve a ponerse sobre la dinámica de la demanda. Sin embargo, la incógnita es si el esquema actual alcanza para traccionar una mejora generalizada”, indicó el relevamiento. El programa para robustecer las reservas también esconde una paradoja que profundiza las dudas entre los inversores. El informe destacó la racha compradora de divisas del BCRA en lo que va del año, pero advirtió por un efecto bumerán: la inyección de pesos que la demanda de dinero aún no absorbe. “En un escenario de demanda de dinero débil, la mayor oferta de pesos tiende a generar excedentes de liquidez”, explicó GMA Capital. De esta forma, “el retiro de liquidez no solo termina predominando sobre la emisión cambiaria, sino que la supera”. “Con una demanda de dinero que no crece, la expansión no encuentra canal de absorción genuino y termina siendo esterilizada con deuda“, añadió. En este contexto, el crédito ”empieza a ganar relevancia" como alternativa pero con ciertas condiciones financieras restrictivas. En ese marco, mencionaron a las tasas elevadas como un condicionante clave para la expansión del consumo y la inversión, con los préstamos personales alrededor del 70% y el financiamiento con tarjeta cerca al 78%. Asimismo, el humor social muestra señales de desgaste que el mercado no deja pasar por alto. “El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) cayó un 10,1% en la comparación interanual de marzo”, destacó el informe. Este dinámica, sumado a la estimación electoral que plantea GMA Capital, suma nerviosismo entre los inversores de cara a los comicios del próximo año. “Esto dejaría interrogantes concretos más vinculados a la conformación de la oposición que a la musculatura del oficialismo. Son la clase de eventos binarios que los inversores prefieren ver de lejos y que, en parte, explican por qué los activos argentinos no se revalorizan con mayor fuerza”, detalló la consultora. El último componente que el mercado observa con atención es la incertidumbre política. En este apartado, la consultora señaló: "El debate en torno a la reforma política agrega una capa de incertidumbre sobre el mapa electoral de 2027″. Para los analistas, este factor influye en la mirada de los inversores de largo plazo: "Prefieren ver de lejos los eventos binarios antes de rotar hacia activos de mayor duration“. En conclusión, el informe sostuvo: “En un esquema donde las expectativas son clave, el riesgo de alternancia pasa a jugar un rol central en la sostenibilidad del programa, con una economía que ya empieza a poner el ojo en 2027″.