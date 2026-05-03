La administración de Axel Kicillof confirmó que a partir de este lunes, en Provincia de Buenos Aires, será un 11% más caro tomarse un colectivo. Al ajuste esperado de 5,4% le sumó un cargo adicional para compensar la suba del combustible, por lo que desde el comienzo de la segunda semana de mayo se verá un aumento de 11% en los precios de los boletos. De esta manera, para los Servicios Urbanos Provinciales de Gran Buenos Aires, el boleto mínimo pasará de $ 871,30 a $ 968,57 y, para quienes no tengan registrada la tarjeta SUBE, el pasaje costará $ 1937,14. En tanto, para los Servicios Urbanos Provinciales de Gran La Plata, el valor mínimo pasará de $ 948,91 a $ 1054,87 desde este lunes y sin SUBE registrada quedará a $ 2109,70. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apuntó que, desde el 1 de mayo, aumentaron 5,4% los boletos de colectivos de las líneas que gestiona, el subte y los peajes. De este modo, el boleto mínimo en CABA llegó a $ 753,74, mientras el pasaje en subte cuesta $ 1490. Además, usar las autopistas en el AMBA también se volvió más caro. Los valores para viajar desde el viernes 1 de mayo en las 28 líneas —para quienes tengan SUBE registrada— que circulan en el territorio porteño quedan así: El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subió de $ 715,24 a $ 753,74. Desde el gobierno porteño remarcaron que con este nuevo cuadro tarifario, “la Ciudad busca recomponer el atraso de la tarifa y sostuvieron que actualmente cubre el 70% de los subsidios”.