Los 5 consejos de Bill Gates, Elon Musk y otros millonarios para ahorrar dinero y tener éxito financiero

Manejar las finanzas personales puede ser muy confuso y hasta dar miedo. Nadie quiere perder, todos quieren ganar y vivir bien. Pero no siempre elegimos el camino correcto para alcanzar la meta.

Si uno logra aprender y sentar las bases de las claves para una buena economía personal, es muy probable que pueda alcanzar estabilidad financiera y utilizar el dinero en buenas opciones de inversión .



A continuación, una recopilación de los 5 consejos para aplicar en el día a día de las finanzas personales que brindaron Bill Gates, Elon Musk, y otros empresarios exitosos:

LOS 5 CONSEJOS FINANCIEROS

No hay que dejar el dinero en el banco, hay que invertir

Este es el principal método que utilizó y sigue utilizando, Bill Gates, fundador de Microsoft y famoso filántropo. "La estrategia que he utilizado en las inversiones es superar el 60% en renta variable", señaló Gates en una entrevista para Bloomberg.

No hay que dejar al dinero estancado en una cuenta bancaria, invertir es la clave para que los ahorros crezcan y tu fortuna crezca, el dinero genera más dinero .



No vayas a lo seguro, arriésgate

Este segundo consejo, expuesto por Elon Musk, va de la mano con lo planteado por Gates. "Usar el dinero para hacer más dinero" implica arriesgarse en las inversiones y no tener miedo cuando se está frente a un movimiento económico que puede parecer arriesgado.

Hubo un momento en el que el dueño de Tesla y SpaceX estuvo al borde de perder su fortuna y sus empresas. "Podría quedarme con el dinero, pero entonces las empresas van a morir definitivamente, o invertir lo que me queda y quizás haya una oportunidad", manifestó el millonario, quien logró salir adelante gracias a las inversiones riesgosas que terminaron siendo rentables.



Si no lo entendés, no inviertas ahí

No es recomendable invertir en mercados que uno no entiende en absoluto. Tal como dijo Warren Buffet, uno de los mayores inversionistas, a la CNBC, "si usted invierte en cosas que no conoce, se convierte en un apostador de juegos de azar".

Siempre será mejor invertir en mercados y activos que uno entienda cómo funcionan.



No uses la financiación que te ofrecen tus tarjetas de crédito

Mark Cuban, famoso empresario y dueño de los Mavericks, el equipo de Dallas de la NBA, señaló que la financiación o pagos fraccionados de las tarjetas de crédito son la peor inversión que uno puede hacer.

"Me he dado cuenta que el dinero que ahorré de intereses al no tener ninguna deuda es mejor que cualquier ganancia que pueda obtener invirtiendo en el mercado de acciones", confesó el empresario. Las tarjetas de débito o el efectivo evitan que acumules deudas.



Reconoce tus errores y aprende de ellos

En materia de finanzas, es clave reconocer cuando te equivocaste y anotar ese error para no volver a cometerlo en el futuro. Todos pueden equivocarse, pero si logras aprender de ello, tus finanzas te lo agradecerán.

"Soy rico porque reconozco cuando estoy equivocado, básicamente he sobrevivido gracias a reconocer mis errores", así se definió Georges Soros, presidente de Soros Fund Management y uno de los inversores más conocidos del planeta.