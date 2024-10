Duki presenta "Ameri", el disco más íntimo y representativo de su carrera

Duki presentará su nuevo disco "Ameri" en el Movistar Arena, el próximo jueves 31 de octubre. En tan solo tres horas, el artista logró agotar el stock de entradas y miles de fanáticos disfrutarán de un evento único para escuchar uno de los álbumes más representativos de su carrera .

El referente del trap dará luz a un emocionante proyecto que entrelaza los momentos más importantes de su vida: desde el chico que rapeaba en las plazas del Quinto Escalón a convertirse en una estrella internacional que agotó dos River y un Estadio Santiago Bernabéu en tan solo un año.

Tal como aseguró en una entrevista en 2023: " ‘Ameri', para mí, es ese lugar a donde uno quiere llegar en la vida. (...) Tiene que ver con la evolución, con llegar a ese lugar que soñamos. ‘Ameri', para mí, son las metas".

Ameri, el disco más íntimo de Duki



Mauro Lombardo, más conocido como Duki, regresa con una de sus facetas más hiphoperas. Mantiene una lírica profunda e inspiradora que explora su identidad, su infancia, sus relaciones y las luchas internas en la propia composición .

Este hilo conductor que atraviesa las 15 canciones del disco se puede ver reflejado en su primer adelanto "Barro". Un tema que narra su camino hacia el éxito, así como también las personas que fueron parte de él, su mamá, sus abuelos, sus amigos y su novia y artista Emilia, quien canta en el primer coro.

" Me cansé de caminar, que me lleve el viento

Me cansé de vivir rápido, quiero ir más lento

No soy de sacar foto', vivo los momento'

Pero me saco una con mama, que sé que le encanta" ,

(Barro, Duki).

Además, en la canción se escucha un sample de "Barro Tal Vez", de Luis Alberto Spinetta, con su emblemática frase: " Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro ".

Track list oficial de Ameri.

Ameri, producido por YESAN y ASAN, marca una nueva etapa del "Duko", en colaboración con otros grandes referentes de la música. De las 15 canciones, 11 son feats con artistas como YSA, Wiz Khalifa, Arcángel, Milo J, Bizarrap, Eladio Carrion y Myke Towers.

Además de compartir con increíbles cantantes españolas como Lia Kali, con quien compuso una emocionante canción titulada Constelaciones, y Judeline, en el quinto tema, Imperio.

Sin duda, un álbum que busca unir el pasado y el presente del artista, su ambición por crecer y sus sueños cumplidos.

Pre escucha de Ameri.

Por último, mantiene a lo largo del disco una estética visual que parte desde el rojo de "Ameri", con las cuatro "D" entrelazadas, a la vestimenta y escenografía de los videoclips, donde habrá una notoria presencia de paisajes y símbolos argentinos.

¿Cuándo es la pre-escucha de Ameri, el nuevo disco de Duki?



Tras una escucha íntima que llevó adelante el sello Dale Play, junto con la agencia CZComunicación, el próximo jueves 31 de octubre se realizará la pre-escucha oficial en el Movistar Arena.

El evento iniciará a partir de las 19 horas y contará con la asistencia de más de 15.000 fanáticos. Las entradas ya se encuentran agotadas.