Una minera surcoreana obtuvo el RIGI por u$s 208 millones para expandir su proyecto de litio en Argentina

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Pampa Energía obtuvo la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con Rincón de Aranda, el proyecto petrolero que desarrolla en Vaca Muerta. La iniciativa contempla una inversión de u$s 4500 millones y prevé exportaciones por u$s 17.000 millones a lo largo de sus 30 años de operación.

La aprobación fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X. Según informó el funcionario, el desarrollo permitirá producir 305 millones de barriles de petróleo, generará alrededor de 800 puestos de trabajo directos y otros 1000 indirectos.

Además, señaló que “las condiciones creadas por el RIGI permitieron que la compañía incrementara un 50% la actividad de explotación y producción que originalmente tenía prevista para el área”.

Con esta aprobación, el régimen ya suma 20 proyectos autorizados por un monto acumulado de u$s 46.000 millones, mientras otros 21 permanecen en evaluación.

Cómo es el proyecto

Rincón de Aranda representa la mayor inversión de la empresa de Marcelo Mindlin en Vaca Muerta. El proyecto demandará u$s 4500 millones para la exploración y explotación de petróleo no convencional, junto con las obras de infraestructura necesarias para procesar y transportar la producción.

Cuando la compañía solicitó la adhesión al RIGI, explicó que el desarrollo incluía la construcción de plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos para vincular la producción con los principales sistemas de transporte de hidrocarburos, entre ellos el gasoducto Perito Moreno -ex Néstor Kirchner- y el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS). Además, contempla instalaciones de almacenamiento y estaciones de bombeo.

Según había informado el propio Caputo cuando se presentó la iniciativa, esto posibilitará incorporar más de 100 pozos adicionales, acelerar el desarrollo del bloque y extender el período de máxima extracción previsto para el yacimiento.

“Esta aprobación nos permite acelerar las inversiones. Ahora desarrollaremos la parte norte del área, aceleraremos el crecimiento de la producción y extenderemos el plateau productivo”, señalaron desde la empresa.

La compañía había iniciado el proceso para incorporar Rincón de Aranda al régimen en dos etapas. En julio del año pasado presentó un primer proyecto por u$s 426 millones destinado a las obras iniciales de infraestructura del bloque.

Meses después, el Gobierno incorporó el upstream -las actividades de exploración y producción de hidrocarburos- entre los sectores alcanzados por el RIGI. Ese cambio permitió a Pampa ampliar la solicitud para incluir el desarrollo integral del yacimiento con una inversión total de u$s 4500 millones.

Este bloque pasó a manos de Pampa Energía en 2023, luego de un canje de activos con la francesa TotalEnergies. El desarrollo de esta área promete ser, en palabras del propio Mindlin, ‘transformacional’ para la empresa.

El objetivo de Rincón de Aranda es alcanzar un plateau de producción de 45.000 barriles diarios de petróleo en 2027 . Cuando presentó el proyecto, la empresa estimó que el desarrollo multiplicará por diez su producción de crudo y elevará en alrededor de u$s 700 millones anuales el EBITDA del grupo una vez que alcance su máxima capacidad.

Pampa es uno de los principales grupos integrados de energía de la Argentina. Gran inversor de Vaca Muerta, es dueño además de nueve centrales térmicas, cinco parques eólicos y tres hidroeléctricas. También tiene presencia en el negocio petroquímico y es accionista de Citelec, la controlante de Transener (transporte de alta tensión); de Ciesa, la holding de Transportadora Gas del Sur (tgs); y de Southern Energy, el consorcio privado que desarrolla el primer proyecto de exportacíon de gas natural licuado (GNL) del país.