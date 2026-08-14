Impulsado por una demanda sostenida, el retorno del crédito hipotecario y una oferta limitada de nuevas construcciones, el mercado inmobiliario muestra claros signos de recuperación y abre una ventana de oportunidad para quienes buscan comprar una propiedad.

En este contexto, Beltrán Briones, cofundador y presidente de Grupo Briones, aseguró en diálogo con El Cronista que el mercado se encuentra en un momento atractivo para comprar. Según explicó, los niveles actuales de actividad reflejan un interés creciente de los compradores, mientras que los valores todavía se mantienen por debajo de máximos históricos.

“ Hoy es momento de compra porque los inmuebles están baratos ”, aseguró. Para el especialista, todavía existe un factor que mantiene los precios contenidos, pero cuando ese colchón de oferta comience a reducirse, la situación podría cambiar.

Escuchá el capítulo completo