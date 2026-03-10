Pampa Energía solicitó el RIGI para upstream en su yacimiento de Rincón de Aranda, Neuquén. El proyecto, con el que el grupo entrará a la producción a escala de petróleo, es la mayor inversión en Vaca Muerta del holding que lidera Marcelo Mindlin. El desembolso, según informó el Ministro de Economía, Luis Caputo, ascenderá a u$s 4500 millones, entre la exploración y exploración de crudo y las obras de infraestructuras necearias para procesarlo y evacuarlo. “Pampa Energía solicitó el RIGI para el upstream en su yacimiento Rincón de Aranda. El proyecto contempla una inversión estimada de más de u$s 4500 millones para la producción de petróleo en el área y la construcción de plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos”, posteó Caputo en su cuenta de X. “Su aplicación le permitirá viabilizar la zona norte del bloque, sumando más de 100 pozos adicionales, acelerando el rump up y prolongando el plateau de producción, el cual podría elevarse por encima de su diseño original”, agregó. Pampa había solicitado en julio el RIGI para los trabajos iniciales de infraestructura de Rincón de Aranda, campo que adquirió en 2023 luego de un canje de activos con la francesa TotalEnergies y en la que proyectó una inversión de u$s 1500 millones para desarrollar sus yacimientos de crudo. Ese RIGI se pidió por la construcción de una planta de tratamiento, con oleoductos y gasoductos, que permitirán vincular la producción con los sistemas troncales, como el gasoducto Perito moreno y el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), además de plantas de procesamiento, terminales de almacenamiento y estaciones de bombeo. El desembolso por el que sea plicó al régimen había sido de u$s 426 millones. Pero, el mes pasado, el Gobierno amplió al upstream -exploración y producción de hicrocarburos- las actividades para las cuales se puede solicitar la adhesión al régimen. En tal sentido, tal cual anticipó El Cronista la semana pasada, la intención de Pampa Energía era pedirlo también para su actividad exploratoria y productiva de crudo. Así lo había confirmado el CEO de Pampa, Gustavo Mariani, durante la presentación de resultados 2025 del grupo. El martes de la semana pasada, además, se dio otro paso clave. Ese mismo día -el lunes 2 de marzo-, se había aprobado la modificación del objeto social de la “sucursal dedicada” Midstream RDA de Pampa Energía. Es decir, la empresa creada para cumplir con uno de los requisitos del RIGI: que la inversión se canalice a través de una sociedad exclusiva para el proyecto. Pampa es uno de los principales grupos integrados de energía de la Argentina. Gran inversor de Vaca Muerta, es dueño además de nueve centrales térmicas, cinco parques eólicos y tres hidroeléctricas. También tiene presencia en el negocio petroquímico y es accionista de Citelec, la controlante de Transener (transporte de alta tensión); de Ciesa, la holding de Transportadora Gas del Sur (tgs); y de Southern Energy, el consorcio privado que desarrolla el primer proyecto de exportacíon de gas natural licuado (GNL) del país. En 2025, Pampa tuvo ingresos por u$s 1994 millones, un aumento del 6,5% contra 2024. Pero su resultado neto cayó de u$s 498 millones a u$s 378 millones. La principal razón, una pérdida de u$s 204 millones en concepto de Impuesto a las Ganancias el año pasado, algo que afectó a otras empresas, como YPF. En 2024, había asentado u$s 121 millones en azul por ese concepto. La producción de hidrocarburos, en tanto, creció 8%, a 84.400 barriles equivalentes diarios. La de gas naturalse retrajo 1%, a72.800 barriles, con El Mangrullocomo yacimiento principal (38.200 barriles, un 1,3% menos que en 2024). En el último trimestre, la producción de gas creció 10% interanual, a 63.200 barriles equivalentes. El desarrollo de Rincón de Aranda promete ser, en palabras del propio Mindlin -quien será uno de los oradores de la Argentina Week que se desarrolla esta semana en Nueva York-, “transformacional” para Pampa. No sólo porque multiplicará por 10 su nivel de prouducción de crudo: elevará 60% su ebitda, a u$s 700 millones adicionales por año, según números que el grupo hacía cuando activo el proyecto.