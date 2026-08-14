REMAX Argentina y Uruguay prepara una nueva etapa de crecimiento en el país. Tras el cambio de dueño de la marca a nivel global, la red proyecta inversiones por u$s 15 millones durante los próximos dos años, que estarán a cargo de sus franquiciados y se destinarán a la apertura de oficinas, tecnología y nuevas herramientas.

Del total previsto, u$s 6 millones corresponden a 2026 y otros u$s 9 millones a 2027. Actualmente, cuenta con 200 oficinas distribuidas en 78 ciudades de la Argentina y durante este año sumó presencia en Neuquén, impulsada por la actividad en Vaca Muerta. También analiza crecer en otras provincias impulsadas por el desarrollo minero y el agro.

La expansión se da después de un año en el que REMAX cerró 122.000 transacciones en el país. Para 2026 espera terminar con una cifra similar. Desde su desembarco en la Argentina, hace más de dos décadas, ya superó el millón de operaciones.

Dotti Peñate, CEO de Remax Argentina y Uruguay

Qué cambia tras la venta de REMAX

En mayo, The Real Brokerage acordó quedarse con REMAX Holdings en una operación valuada en u$s 880 millones. El cierre está previsto para la segunda mitad de 2026 y todavía está sujeto a las aprobaciones correspondientes.

Una vez completada la integración, los accionistas de Real tendrán cerca del 59% de la nueva sociedad y los de REMAX conservarán el 41%. La empresa resultante quedará bajo la conducción de Tamir Poleg, actual CEO de Real.

La operación reunirá a dos compañías que en conjunto hubieran registrado ingresos por casi u$s 2300 millones durante 2025. Además, tendrá más de 180.000 agentes y unas 8500 franquicias distribuidas en más de 120 países.

En la Argentina, la operación no implicará modificaciones en la conducción. REMAX Argentina y Uruguay seguirá funcionando como master franquicia y continuará operando bajo la misma marca.

“La integración modifica la estructura corporativa global, pero no nuestra forma de desarrollarnos en el país”, explicó Dotti Peñate, CEO de REMAX Argentina y Uruguay.

El futuro del sector y la desregulación

La compañía se prepara para una posible modificación de las reglas del sector inmobiliario en la Argentina. El Gobierno trabaja en una desregulación de la actividad, que podría aumentar la competencia y modificar las condiciones para quienes operan en el sector.

Peñate aseguró que una eventual desregulación también planteará nuevos desafíos en materia de profesionalización. “La matrícula es un piso, no un techo”, sostuvo. Según explicó, la capacitación continua y los procesos también forman parte de la formación de quienes trabajan en la actividad.

La ejecutiva consideró además que, aun con cambios, deberán existir mecanismos que protejan a los clientes y su patrimonio. También planteó que una mayor apertura podría dar lugar a la convivencia de distintos modelos.

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Qué espera para el mercado inmobiliario

En cuanto a los precios, Sebastián Sosa, presidente de REMAX Argentina y Uruguay, no prevé grandes subas en el corto plazo. Según explicó, todavía hay una cantidad importante de propiedades disponibles y la demanda no alcanza para empujar los valores.

“El mercado está funcionando bien para los parámetros de la Argentina. Hay mucha oferta en relación a la demanda. Y precios que no van a subir hasta que no haya más opciones de financiamiento”, señaló.

Para Sosa, una mayor disponibilidad de crédito hipotecario será necesaria para impulsar la demanda. El acceso al financiamiento comenzó a recuperarse, aunque todavía tiene un peso limitado dentro del mercado.