La cotización deldólar este viernes, 14 de agosto de 2026 llegó a 3132.05 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,45%.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -0.74% y en el último año acumuló una caída de -16.14%, reflejando una tendencia bajista sostenida en el mercado.

Conocé la cotización de este viernes, 8 de mayo de 2026.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días el Dólar abrió con un avance, predominó una racha de caídas con repuntes puntuales y cerró con balance negativo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 4.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.74%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado, lo que podría influir en futuras decisiones económicas.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, a 3132.05 pesos por unidad, es de 313205.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 626410.00 pesos y 500 dólares, 1566025.00 pesos.