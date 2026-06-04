En esta noticia El plan de expansión de Posco en la Argentina

La surcoreana Posco obtuvo la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con una nueva etapa de Sal de Oro, el proyecto de litio que desarrolla entre Salta y Catamarca. La iniciativa contempla una inversión de u$s 208 millones para construir una planta con capacidad de producción de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

La aprobación fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de ‘X’. Según informó el funcionario, el proyecto permitirá generar exportaciones por más de u$s 300 millones al año una vez que entre en operación.

El proyecto forma parte de Sal de Oro, uno de los principales desarrollos que la compañía tiene en la Argentina. El complejo se ubica en el Salar del Hombre Muerto, una de las cuencas de litio más importantes del país y donde también operan otras compañías del sector.

La etapa que acaba de recibir el visto bueno corresponde a una planta de carbonato de litio cuya construcción comenzó en 2023. En ese momento, la empresa informó que el desembolso asociado a esa expansión alcanzaba los u$s 1600 millones.

La minera había sido una de las primeras compañías del sector en presentar proyectos para adherir al RIGI. El plan original contemplaba una inversión de u$s 633 millones para una planta integrada destinada a producir fosfato, hidróxido y carbonato de litio.

El plan de expansión de Posco en la Argentina

Posco desembarcó en la Argentina en 2018, cuando adquirió derechos mineros en el Salar del Hombre Muerto. Desde entonces, fue ampliando su presencia hasta convertir a Sal de Oro en uno de sus principales proyectos fuera de Corea del Sur.

El plan completo contempla inversiones por hasta u$s 4000 millones hacia finales de la década. La primera etapa incluyó una planta comercial de fosfato de litio en el salar y otra de hidróxido de litio en General Güemes, Salta, con desembolsos superiores a los u$s 800 millones.

Además de la extracción del mineral, la estrategia de la compañía apunta a desarrollar una cadena integrada de procesamiento vinculada a la producción de materiales para baterías. Con el desarrollo en marcha, proyecta alcanzar una capacidad de producción de 50.000 toneladas anuales.

La compañía también adquirió NRG Metals Argentina, filial local de la canadiense Lithium South, por u$s 65 millones. La operación incorporó a su cartera el proyecto Hombre Muerto Norte, ubicado dentro de la misma cuenca donde desarrolla Sal de Oro.

La adquisición se sumó a un plan global por unos u$s 817 millones destinado a asegurar abastecimiento de litio desde activos ubicados en la Argentina y Australia.

La adquisición se sumó a un plan global por unos u$s 817 millones destinado a asegurar abastecimiento de litio desde activos ubicados en la Argentina y Australia.

Actualmente, la Argentina integra junto con Chile y Bolivia el denominado ‘Triángulo del Litio’, una región que concentra algunas de las mayores reservas mundiales de un mineral clave para la fabricación de baterías y sistemas de almacenamiento de energía.