La compra de Profertil ya empezó a mostrar resultados en Adecoagro. En el primer trimestre del año, con cierre al 31 de marzo, el negocio de fertilizantes se convirtió en el principal motor operativo de la agroindustrial, que registró ganancias netas por u$s 43,8 millones, más del doble que en el mismo periodo de 2025. “El segmento de fertilizantes impulsa las ganancias y el potencial de crecimiento futuro, respaldado por la suba internacional de la urea”, señaló la compañía en la presentación de resultados. Según explicó, el alza en los valores de la urea, el etanol y la energía compensó la caída en otros productos de su cartera, como azúcar, maní y arroz. En ese contexto, Adecoagro alcanzó un ebitda ajustado de u$s 85,8 millones en el trimestre, impulsado principalmente por el negocio de fertilizantes, que aportó u$s 52,5 millones, un valor cuatro veces mayor que el año pasado. Detrás de esa mejora estuvo la combinación de mayores ventas y mejores precios internacionales para la urea. En el trimestre, el negocio de fertilizantes incrementó sus ingresos casi 68% interanual, mientras que la producción creció 9,6%, favorecida por una mayor actividad en la planta de Bahía Blanca y menores costos de energía. La compañía además anticipó que el escenario seguirá siendo favorable para el negocio durante el resto del año. Según indicó, desde el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente a fines de febrero, los precios internacionales de la urea subieron alrededor de 55%, en un mercado donde la región concentra cerca del 30% del comercio global del fertilizante. El buen momento de Profertil, sin embargo, contrastó con el desempeño de otros negocios de Adecoagro. La división de alimentos y agro, que incluye cultivos, arroz y lácteos, sintió el impacto de la baja internacional de los precios agrícolas y registró una fuerte caída en sus resultados durante el trimestre. Según detalló la empresa, productos como el maní, el arroz y los quesos se vendieron a valores más bajos que un año atrás, lo que afectó la rentabilidad del negocio. A fines del año pasado, Adecoagro se convirtió en el socio mayoritario de Profertil, la única productora de urea granulada del país. La venta se concretó en diciembre y marcó el traspaso de su control accionario que, hasta ese momento, estaba en manos de la canadiense Nutrien y de YPF. Con la transacción, la firma adquirió las participaciones de ambos accionistas y consolidó el 90% del capital, mientras que el 10% restante quedó en manos de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Hoy Profertil cuenta con una planta productiva en Bahía Blanca, con una capacidad anual de 1,3 millones de toneladas de urea granulada y 790.000 de amoníaco, con las que provee al 60% del mercado local. Ahora, la firma se encuentra analizando la construcción de una nueva planta, con el objetivo de duplicar la producción de fertilizantes en el país en el mediano plazo. En lo que respecta a Adecoagro, la firma fundada en 2002, es uno de los principales grupos agroindustriales de la región. Con presencia en Brasil, la Argentina y Uruguay, posee 210.000 hectáreas. Dueño de marcas como Las Tres Niñas, Molinos Ala, Apóstoles, 53, Monte Alegre y Angelita, el año pasado, el gigante cripto Tether se convirtió en su controlante, tras ofertar u$s 615 millones para expandir hasta más del 70% su participación en la empresa (tenía poco más del 19 por ciento).