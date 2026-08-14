La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este viernes, 14 de agosto de 2026 alcanzó los $ 1.525, cifra que señala una diferencia de -0,65% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, marcando un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este incremento sugiere un interés creciente en el mercado paralelo, lo que podría tener implicaciones para la economía en general.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, del 12.58%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 17.64%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con el último año.

Precio del dólar de este viernes, 14 de agosto de 2026 en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las condiciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: