Créditos y depósitos en dólares: qué tasas pueden llegar a aplicar los bancos tras la nueva decisión del BCRA

Este viernes 14 venció el plazo para que las entidades financieras adhirieran al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, destinado a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentran en situación de vulnerabilidad financiera y necesitan refinanciar sus deudas en mora.

Al cierre del período previsto, se habían sumado ocho bancos: Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Piano, BBVA y Comafi.

El programa surgió tras la sanción de la Ley N° 6.959, aprobada por la Legislatura porteña, que estableció condiciones para facilitar la refinanciación de deudas en mora originadas en préstamos personales y consumos con tarjetas de crédito registradas hasta el 1° de junio pasado.

La refinanciación tendrá un plazo mínimo de devolución de 24 meses y una tasa fija que no podrá superar el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA).

“Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día. Esta fue una propuesta que trabajamos en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El beneficio para los bancos

La ley también contempla un incentivo para las entidades que adhieran al programa: una reducción del 50% del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a los intereses que perciban por las refinanciaciones.

Desde una de las entidades que se incorporaron al régimen reconocieron que ese incentivo incidió en la decisión. “Adherimos por el beneficio fiscal”, señalaron desde el banco.

Quiénes pueden acceder

Podrán acceder al programa quienes tengan deudas originadas con tarjetas de crédito y/o préstamos personales otorgados exclusivamente por entidades financieras y se encuentren en situación 2 o 3 de mora según la clasificación del Banco Central, es decir, con entre 60 y 180 días de atraso.

Además, deberán acreditar ingresos familiares inferiores a 10 salarios mínimos y que los compromisos mensuales por deudas representen más del 30% de los ingresos mensuales del hogar.

Otro de los requisitos es contar con domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires con una antigüedad mínima de dos años.

Quedarán excluidos quienes sean propietarios de más de un inmueble; tengan vehículos con una antigüedad menor a cinco años —excepto aquellos destinados a actividades laborales debidamente acreditadas—; sean titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro; posean activos financieros que excedan el total de la deuda reclamada; o hayan comprado divisas durante el período en el que se generaron las deudas.

Con el vencimiento del plazo de adhesión, la nómina quedó integrada por Banco Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Piano, BBVA y Comafi.