El peronismo “huele sangre”: mientras la alianza libertaria cruje, Kicillof se rearma
El encuentro del martes a la noche se produjo en el más solemne silencio mediático. La necesidad de mantener las PASO sin modificaciones y de oponerse a cualquier acción del oficialismo libertario, que quiere suspenderlas o eliminarlas.
El Central amplió el universo de empresas que podrán financiarse con los dólares en los bancos y el mercado anticipa una mayor competencia por esos fondos. Así, las tasas de los depósitos podrían subir. ¿A qué nivel pueden llegar?